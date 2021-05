Favoritos para ganar Eurovisión: el top 10 definitivo

Eurovisión 2021 ya ha dado mucho de sí: hemos sufrido la pérdida de propuestas tan válidas en las semifinales como el currazo de puesta en escena de Irlanda y los Varry Brava de Dinamarca, el eurodrama del covid de Islandia, que forzará que el grupo participe con una actuación pregrabada como se acordó en el protocolo anti-covid19, y también conocemos el resultado del sorteo de orden definitivo.

España actúa en un simbólico 13º lugar, en sintonía con la predicción de las apuestas, que nos sitúan exactamente últimos. En este artículo hacemos un resumen de lo ya explicado en las previas y crónicas de las dos semifinales, una breve guía si vives en el mundo real y no sabes lo que es una semifinal eurovisiva.

La noche se abrirá con Chipre y la divertida actuación de ‘El diablo’ que encendió Twitter el pasado martes por la divinidad de Elena Tsagrinou y el parecido de su tema con ‘Bad Romance’ de Lady Gaga. Tras Albania y la decente presentación de Israel, con la muy Dua Lipa ‘Set Me Free’, entraremos en materia.

4.-Hooverphonic: favorita en redacción

En 4º lugar esta noche actuará Hooverphonic, cuya larga carrera de más de 20 años y casi igual número de cantantes, hemos repasado con un artículo y una playlist. ‘The Wrong Place’ cuenta con una puesta en escena sobria pero elegante, que ojalá corra igual suerte que hace unos años The Common Linnets por Holanda.



A continuación, la extraña puesta en escena de Rusia en un número muy casero que habla de feminismo apelando a la historia de la mujer en este controvertido país.

6.-Malta: favorita en las apuestas

A medio camino entre Lizzo y Netta, Destiny tiene serias posibilidades de dar a Malta su primera victoria en Eurovisión con el típico pastiche triunfito-eurovisivo.



Tras la que es una de las grandes favoritas no cambiéis de canal ni vayáis al baño, pues os perderíais la canción clásica de tintes blues de Portugal, a las Destiny’s Child de Serbia y a James Newman con un número muy 2013 de Reino Unido.

10.-Grecia: favorita en redacción

Más deslumbrante y original, y eso que tira de croma, es el número mágico que se monta Stefania con la pegadiza ‘Last Dance’ de Grecia. Recuerda en efectividad al espectacular número que ganó hace unos años por Suecia, ‘Heroes’.



11.-Suiza: favorita en las apuestas

La balada de Gjon’s Tears sigue entre las favoritas para ganar, y recibirá un fuerte apoyo de España por su promoción en Telecinco.



12.-Islandia: favorita en redacción

La producción más próxima a nuestros gustos estéticos por su querencia disco-funky no podrá tristemente realizarse en directo, por positivo en covid-19 de un par de personas de la delegación islandesa. Daði og Gagnamagnið lograron viralizar su candidatura 2020, que fue remezclada por Hot Chip, pero ’10 Years’ también es excelente.



España sale después de esta actuación pregrabada, y también sin opciones acuden Moldavia y Alemania, esta última con un buenrollito que parece una cortinilla de Youtube.

16.-Finlandia: favorita en las apuestas

Blind Channel concentrarán el voto metalero con una canción que también se parece un poco al ‘Baile del gorila’.



17.-Bulgaria: favorita en redacción

Desinflada en las apuestas por una bonita pero tibia puesta en escena, ‘Growing Up Is Getting Old’ continúa siendo una de las canciones más 2021 del certamen, en concreto por la vía de Clairo y Billie Eilish.



A su puta bola, el extraño grupo The Roop por Lituania, en 18º lugar.

19.-Ucrania: favorita en redacción y apuestas

La canción de Ucrania avanza del folclore hacia la rave y la locura total «no intente esto fuera de una máquina elíptica», entre gritos que suplican por la presencia de Baiuca en el Festival de Eurovisión.



20.-Francia: favorita en redacción y apuestas

Nuestro reino por que gane Francia de una vez con esa maravilla tipo Édith Piaf que presenta Barbara Pravi… pero preparados para lo peor, pues ya hemos visto a este país caer yendo como favorito. Saludos a Amir, sobre todo, pero saludos también a Madame Monsieur.



Azerbaiyán nos hará en cambio visitar el pasado para mal con ‘Mata Hari’, antes de que Noruega apunte al medio camino entre HIM y Backstreet Boys. Holanda, organizadora, acude a todo esto en modo “yo no vuelvo a comerme este marrón ni muerta”.

24.-Italia: favorita en las apuestas

Italia compite con Finlandia por llevarse al público rockero, con la ventaja de que es un país que siempre queda bien.



Cerrarán Suecia, con una de sus peores actuaciones de los últimos años, una ‘Voices’ casi sin voz propia; y finalmente la bomba de San Marino con el conocidísimo rapero Flo Rida haciendo un featuring, con bastantes posibilidades en el televoto. De hecho, ya es un milagro ver a San Marino por aquí.



