Islandia y Bulgaria parten como favoritas de la 2ª semifinal de Eurovisión

Este jueves a las 21.00 se celebra la segunda semifinal de Eurovisión, en la que sorprendería bastante que Islandia y Bulgaria no se clasificaran, si bien hay que recordar que ninguno de los dos países cuenta con un historial demasiado boyante en el certamen. Bulgaria pudo quedar 2ª hace pocas ediciones, pero tan sólo se ha clasificado en 4 de las 12 ocasiones en que ha concurrido a las «semis». Por su parte, Islandia solo ha conseguido 1 de los 5 últimos pases para la gran final, por lo que, pese a la falta de competencia en esta segunda semifinal, abramos por si acaso la puerta de esa posibilidad, la del EURODRAMA. Os dejamos con nuestra tradicional guía para seguir la semifinal del jueves, en la que vota España.

San Marino: el featuring de Flo Rida

San Marino ha dado esta semana una enorme campanada al añadir al rapero Flo Rida a su presentación en directo, que además abrirá la segunda semifinal de este jueves. Senhit acude con ‘Adrenalina’, una canción de tintes orientales de los que tan buenos resultados ha dado en otras ocasiones a Grecia y a Turquía. El rapero, de origen americano, había formado parte de la producción del tema y del vídeo, y se ha fraguado un permiso especial para que pueda desplazarse a Rotterdam, siguiendo los protocolos pertinentes. San Marino, que a duras penas suele clasificarse para la final, ronda el top 10 en las apuestas.



El “Hurts” de Estonia

Con muchas menos opciones, el medio tiempo ochentero de Uku Suviste por Estonia, ‘The Lucky One’. Pese a que su puntito Hurts / Spandau Ballet no es lo peor que escucharás esta noche, aparece a la cola en las casas de apuestas. Ojalá tenga suerte superando la maldición de salir en 2º lugar (saludos a Amaia y Alfred).



El simpático popurrí de República Checa

Tampoco merece su penúltimo lugar en las casas de apuestas Benny Cristo, que al menos pondrá un poco de ritmo sobre el escenario de Rotterdam. ‘omaga’ es en lo musical una producción de pop-rock bailable por la vía de Maroon 5 y DNCE (los de ‘Cake by the Ocean’), mientras su vídeo rinde homenaje a clásicos del cine pop como ‘Grease’, ‘El resplandor’ o ‘Forrest Gump’, entre otros.



El baile virtual de Grecia

Se da por segura la clasificación de Stefania por Grecia, sobre todo porque excepto en 2 ocasiones, este país siempre ha llegado a la final. Pero también porque ‘Last Dance’ se levanta en su segunda mitad para dejar un mensaje optimista, y lo celebrará en vivo con un acompañante virtual.



El otro “Amen” de Austria

Dos canciones concurren este 2021 para Eurovisión llamándose igual, ‘Amen’. Ninguna con la contundencia de una verdadera «oración». El primer ‘Amen’ era la balada de Eslovenia, tipo ‘Hello’ de Adele y ya eliminada; mientras el ‘Amen’ de Austria trata de ser un poco más reconfortante y optimista, inclinándose hacia Take That. Pelea por pasar, pero va muy justa.



Polonia, entre a-Ha y Abel Tesfaye

Marcada por un positivo en covid-19 en su delegación, Polonia interpretará, si la última hora se lo permite, su canción de pop-rock. Si no, se proyectará la actuación grabada previamente, a la australiana. RAFAL presenta una ‘The Ride’ llena de luces de neón sacadas de los tiempos de a-ha, que tratará de aprovecharse también del éxito del último The Weeknd.



La Britney de Moldavia

Ni Polonia ni Moldavia parecen tener demasiadas opciones de ganar. La apuesta de estos es el tema de baile de Natalia Gordienko, que en caso de llegar a clasificarse tendrá que enfrentarse a la retahíla de Arianas, Duas y Gagas que lo dieron todo en la primera semifinal. ‘SUGAR’ es una canción peor dibujada, que deja su gancho a un break instrumental, como si siguiéramos en 2014.



Islandia, nuestra ganadora

También lucha contra la covid-19 un miembro de la delegación islandesa. El año pasado Daði og Gagnamagnið lograron viralizar su canción, consiguiendo que su tema fuera uno de los más imitados durante el confinamiento (y ser remezclado por los mismísimos Hot Chip). Este vuelven con un exquisito tema de disco-funky moderno que debería ganar esta semifinal de manera muy holgada. Confiemos en sus guiños a la generación TikTok.



Las Lolas Indigo de Serbia

Hablando de divas, Serbia presenta tres: las componentes del grupo Hurricane, que lejos de referentes clásicos del R&B como Destiny’s Child y TLC, tirarán aquí más bien por la moda latina/tropical que no se termina de ir. ‘LOCO LOCO’, así chillado, podría ser un temita de Lola Indigo.



Georgia, posible farolillo rojo

Tornike Kipiani compite constantemente con España por el último puesto en las casas de apuestas. Pocas posibilidades para la balada ‘You’, que supera todos los límites de lo adormilado para un festival de estas características. En el vídeo aparece Tornike incluso sentado en una silla: no hace falta decir nada más.



El popurrí folclórico de Albania

Con muy pocas posibilidades más aparece la canción “chan chan chan” de Albania, con una Anxhela Peristeri que va evolucionando de la película de terror a la balada y de la balada al medio tiempo folclórico de tintes brostep. Es la versión “quiero y no puedo” de Ucrania.



Portugal vuelve a diferenciarse

La victoria de Salvador Sobral hace pocos años anima a Portugal a volver a jugar la carta de la diferenciación. Esta vez la canción de Black Mamba parece un poco menos evidente, por lo que todo dependerá del grado de puretas que sintonicen con Eurovisión no el sábado, sino el jueves, que es cuando la canción necesita despuntar. Las apuestas son favorables, pero cualquiera se fía.



Bulgaria, otra gran favorita

Otra de las grandes favoritas de las apuestas y también en la redacción es ‘Growing Up Is Getting Old’, una canción de Victoria, una cantante de 23 años con cualidades musicales y vocales para conectar con seguidores de Clairo o Billie Eilish. Una buena producción minimalista y con arreglos muy bonitos, cuya puesta en escena en vivo puede conquistar también al público familiar.



Finlandia, metal y gorilas

Finlandia es uno de los mercados clave para las bandas de jevi, hardcore, y amigos. Sin competencia rockera, la clasificación de Blind Channel parece asegurada con este ‘Dark Side’ que puede conquistar a los seguidores de Chester de Linkin Park… y también un poquito a los del ‘Baile del gorila’ de Melody. De clasificarse, en la final tendrán que vérselas con la canción de rock de Italia y la puesta en escena de ángeles caídos de Noruega, en verdad mucho más pop.



La canción “Diploide” de Letonia

Más suspicacias ha despertado la clasificación de Letonia, con una canción, ‘The Moon Is Rising’, que opta por los ritmos que Mad Decent convirtió en éxitos masivos ya hace casi más 10 años que 5. Samanta Tina va a tener que currarse mucho la puesta en vivo para no resentirse a estas horas de la noche de cierto agotamiento, pues sale antes y después de favoritos.



El hype de Suiza

Megapromocionado en Telecinco y otras televisiones, el suizo Gjon’s Tears actúa en Rotterdam en buena posición, penúltimo lugar de la segunda semi, pero con el hype un poco apagado. España vota en esta semifinal, por lo que sus puntos los tiene asegurados, pero el sábado habrá de competir con la balada francesa, que es la que más se ha destacado en los últimos días. Veremos qué sucede porque Francia tampoco se caracteriza por sus grandes alianzas.



Los Varry Brava de Dinamarca

Cerrará la noche y con posibilidades de clasificación la canción de Fyr & Flamme, que comienza con un beat de C.C. Catch, sigue como una producción de ABBA y termina como una canción de Los Pecos. Sí, queremos ver esta constante explosión de confetti imaginario en la final. Te gustará si te gusta… Varry Brava.