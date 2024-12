‘Por Ti Por Mí’ de Nebulossa es más que un «alto en el camino»

El fenómeno de ‘Zorra‘ ha sido uno de los grandes momentos pop de 2024. Nebulossa ha tardado cerca de un año en mover ficha con el lanzamiento de un nuevo single, ‘Cotilleo‘, que no solo no ha decepcionado, sino que se ha sumado a su creciente lista de clásicos.

Estos días, Nebulossa ha lanzado nuevo single, aparentemente desvinculado de su próximo proyecto largo. ‘Por Ti Por Mí’ sintoniza con el ambiente festivo pre-navideño actual: es como el ‘Un año más’ de Nebulossa, por hacer la comparación fácil.

Aunque parece que no pasará de anécdota en su carrera, ‘Por Ti Por Mí’ es más que un «alto en el camino» en la carrera de Nebulossa y no merece caer en el olvido. En concreto, es una canción que Mery Bas dedica a aquellas personas que «ya no están», pero también a las que le han acompañado en el camino, en este último año, y a las que vendrán en el futuro.

‘Por Ti Por Mí’ es una canción que irradia nostalgia y felicidad, y también es una muy buena melodía de Mery Bas y Mark Dasousa que muestra una faceta diferente del dúo, que aquí firma un apañado medio tiempo que poco tiene que envidiar a sus hitazos bailables. La producción empalagosa de ‘Por Ti Por Mí’ es puro brilli-brilli pop, dorada como el «champán» al que alude Mery en un comunicado publicado en redes sociales, en el que explica el significado de la canción.

«‘Por Ti Por Mí’ es un alto en el camino para agradecer a todas aquellas que me habéis ayudado a llegar hasta aquí», comenta la artista. «Algunas seguís a mi lado y otras desgraciadamente ya no estáis. Os echo de menos a rabiar y os dedico esta canción con todo mi amor y con la procesión por dentro pero sin perder la sonrisa, sin perder la ilusión. Sé que hay un rincón en el universo donde nos volveremos a encontrar y flotaremos entre burbujas de champán».