Nebulossa sirven co… tilleo en su fangoriano nuevo single

Extrañaba mucho que Nebulossa no hubieran publicado todavía canciones nuevas, casi un año después de que conociéramos ‘Zorra’ en Benidorm Fest. Un tema que acaba de recoger un disco de platino en España.

Sobre todo porque el grupo previamente acababa de lanzar varios singles, camino a lo que iba a ser un EP. A falta de comprobar dónde se ubican finalmente las sobresalientes ‘Me pones a mil’ y ‘Me ha dado porno’, Nebulossa estrenan al fin nuevo tema, ‘Cotilleo’.

Como toda su discografía, a destacar el notable ‘Poliédrica de mí’, ‘Cotilleo’ es un tema amparado en el synth-pop ochentero. O sea, imaginad que Nebulossa se ponen ahora a hacer hyper pop.

Muy Fangoria, muy Sara Montiel también (muy Carlos Berlanga), ‘Cotilleo’ responde las críticas que Nebulossa han recibido durante estos meses de fama. “Tengo tan claro quién soy” es el pre-estribillo. “Métete el cotilleo donde te quepa”, su estribillo. Las estrofas apelan a la gente que ha llamado a Mery Bas cosas como “Barbie de geriátrico”. Y el post-estribillo contiene referencias a otras canciones empoderadas de gente como Karol G (‘Bichota), Shakira (‘Bizarrap Sesion’) o la propia ‘Zorra’.

Por si no tuvieras suficiente con toda esta fantasía, ni con su vídeo tipo Versalles, el cierre de la canción es un juego entre “yo me he venido a servir coño” y “yo he venido a servir cotilleo”.

Nebulossa siguen con su amplia gira. Por ejemplo actúan el 26 de octubre en Loco Bongo XXL, Barcelona, junto a Gloria Trevi, Chanel, Chenoa, Sonia y Selena, Ladilla Rusa, Rebeca y algunos otros. Más fechas, en su Insta.



