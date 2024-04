Almodóvar manda apoyo a Sánchez y pide a la izquierda que se movilice

Pedro Almodóvar firma una nueva columna en ElDiario.es, en la que reflexiona sobre los últimos acontecimientos relacionados con Pedro Sánchez y su posible renuncia a la presidencia del Gobierno, anunciada este miércoles 24 de abril. Sánchez ha publicado su ‘Carta a la ciudadanía’ a raíz de la sospechosa denuncia de Manos Limpias, un pseudosindicato ultraderechista, contra su esposa, Begoña Gómez, por dos supuestos delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia, aunque ha sido admitida a trámite, hace aguas, pues se basa en recortes de periódicos, y Manos Limpias ha reconocido que puede estar basada en informaciones falsas.

La debilidad de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez no ha impedido a la derecha y ultraderecha españolas movilizarse contra Pedro Sánchez apelando al «sentimentalismo» de su carta -en la que Sánchez reconoce estar «profundamente enamorado» de su esposa y, por contra, no tener ningún apego a su cargo- o a una supuesta «dejadez» de sus funciones. El próximo lunes 29 de abril, Sánchez comunicará su decisión de continuar o no en el Gobierno.

Almodóvar se ha topado con la ‘Carta de la ciudadanía’ en pleno rodaje de su próxima película y ha querido escribir un texto en el que muestra su comprensión por la decisión de Sánchez de tomarse un periodo de reflexión para decidir sobre su futuro profesional. Almodóvar reconoce que se enfrentó a la carta de Sánchez cansado después de un largo día de trabajo, y que, al leerla, rompió a llorar.

«Parece que a Pedro Sánchez no se le reconoce su humanidad, está obligado por su cargo a ser sobrehumano», señala el cineasta. Almodóvar escribe que «no existe ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo los últimos años, en una escalada que supera todo lo imaginable», y describe la «nueva técnica para derribar al adversario político» que se está empleando contra Sánchez para debilitarle. Una técnica que consiste en «acosarle mediática y judicialmente hasta quebrarle». Sánchez ya invoca esta técnica en su carta apelando al concepto de «La máquina del fango» de Umberto Eco. No sería una técnica tan «nueva» aunque Almodóvar así lo afirme.

En el texto, Almodóvar se muestra preocupado por el estado actual de la democracia, la cual percibe «exigua» y «mermada», y aprovecha sus palabras finales para pedir a la izquierda que se movilice para apoyar a Sánchez. Aunque Almodóvar no se encontrará en España el lunes, sino en Nueva York, rodando, pide a la izquierda que «despierte de su pesadilla y estupor» y organice «algún acto de apoyo a nuestro presidente (para) demostrarle a la otra España que somos muchos, tantos como ellos».