Primavera Sound 2025 ya ha revelado su cartelera de artistas, con tres de las popstars más importantes del momento encabezando la lista, las tres unidas por su salto al mainstream en 2024: Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter. El festival celebrará sus jornadas principales del 5 al 7 de junio en Parc del Fòrum. JENESAISPOP vuelve a ser medio colaborador oficial.

El cartel descubre otras confirmaciones destacadas. El regreso de TV On the Radio ha sido una de las noticias musicales del último mes, y Primavera Sound será testigo. Cat Power traerá al Fòrum su show basado en el cancionero de Bob Dylan. La Casa Azul volverá a tocar en Barcelona tras su presentación del próximo noviembre en el Palau Sant Jordi, agotada desde hace meses. HAIM, que no publican álbum desde hace casi un lustro, volverán al festival, así como FKA twigs -cancelada el año pasado- o los ya clásicos LCD Soundsystem -que presentarán nuevo álbum- y Beach House. Entre las curiosidades, el regreso de los iconos del witch-house Salem.

Además, Jamie xx, Fontaines D.C., Floating Points, Magdalena Bay, Alan Sparhawk (de Low), Clairo y The Dare presentarán sus excelentes discos de 2024; y también será el momento de ver en acción a IDLES, Turnstile, Wet Leg, Sturgill Simpson, ANOHNI and the Johnsons, Stereolab, Black Country, New Road, Denzel Curry, Aminé, Spiritualized, Amaia, beabadoobee o Parcels.

El cartel, por supuesto, sigue siendo tremendamente transversal y va del pop de Judeline -que presentará por fin su debut largo- al indie de Los Campesinos! pasando por la delicatessen de Kali Malone o por el flamenco de la estrella revelación Lela Soto, hasta sumar 147 artistas.

Ya que está desvelado el line-up, puedes registrarte en la web de Primavera Sound para optar a la Fan Sale de abonos, que estará disponible a partir del 28 de octubre a las 11:00H durará 24 horas. La venta general comenzará el 29 de octubre a las 11:00H y la opción de pago en 6 plazos estará disponible tanto en la Fan Sale como en la venta general a través de Kaboodle.

Próximamente se desvelará la programación paralela de Primavera a la Ciutat, que volverá a trasladar la actividad musical a diferentes salas y espacios de Barcelona. Además, el programa de conferencias y showcases de Primavera Pro, el punto de encuentro para profesionales de la industria de Primavera Sound, celebrará su 16ª edición en el CCCB entre el 4 y el 7 de junio.

Si eres cliente de Revolut, podrás conseguir un 10% de descuento en tu abono (máximo una entrada por usuario) a partir del día 28 de octubre, sujeto a condiciones.