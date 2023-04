El símbolo del martillo no es extraño a la música pop. En la canción protesta ha estado presente en ‘If I Had a Hammer’ de Peter, Paul and Mary (escrita originalmente por Pete Seeger y Lee Hays) y Depeche Mode lo utilizaron en la portada de ‘Construction Time Again‘ para marcar visualmente su evolución industrial. El martillo como herramienta que con un golpe lo rompe todo ha atraído también a Yaeji, que se cuelga uno en la portada de su primer disco.

¿Qué destruye Yaeji con su martillo? Su coraza, la que ha construido durante años en los que ha reprimido sus sentimientos de ira, rabia y frustración frente a la marginación con la que ha lidiado en su infancia, como persona coreana nacida y criada en Estados Unidos. Son sentimientos que a Yaeji le afloraron durante la pandemia. Con ‘With a Hammer’ su niña interior empieza sanar.

El proceso de Yaeji es de transformación. ‘Ready or Not’, dice Yaeji, el cambio es inevitable. En ‘Michin’ coge ese martillo y rompe con todo. A Yaeji los conocidos «cuartos de la ira» le han servido en el pasado para desahogar rabia acumulada, y la música de ‘With a Hammer’ puede ser un torbellino de emociones. El single ‘For Granted‘ acaba con una descarga «drum n’ bass» mucho mejor colocada que aquella de Björk, en el electro-punk de ‘Fever’ le cabe un rap y, en general, los beats de ‘With a Hammer’ son afilados y agresivos, y están provistos de un «punch» que eleva todas las canciones.

Ese «punch» puede ser decididamente industrial, como el trip-hop de ‘Passed Me By’, el synth-pop de ‘Done (Let’s Get It)’ o los ritmos metálicos de ‘With a Hammer’, o recordar a los laberintos tecno de Aphex Twin, como ‘Michin’. En todos los casos Yaeji entrega unas producciones espectaculares y que son todo lo modernas que pueden ser en 2023. También buenas canciones, aunque estas se diluyen en la segunda mitad. Era difícil escribir otra canción igual de pegadiza que ‘For Granted’, pero los exquisitos breakbeats de ‘Awayx5’ merecían una canción mejor, por no hablar de ‘Ready or Not’, cuya producción parece una actualización del ‘Post‘ de Björk.

Yaeji encuentra un buen equilibrio entre producción y composición en ‘Submerge FM’, la canción inicial, que apela a la unidad de todos los seres humanos aunque «internet diga que no hay nada que podamos hacer para salvar a las futuras generaciones». Es pop electrónico de primera categoría, como el citado trip-hop de ‘Passed Me By’, en la que la Yaeji adulta se encuentra con la infantil, o en el ultranoventero ‘Happy’ con Nourished by Time. Con influencias hasta del jazz en ‘I’ll Remember for Me, I’ll Remember for You’, ‘With a Hammer’ es un estupendo golpe en la mesa de Yaeji.