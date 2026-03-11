La Roux corrobora una acusación de abusos contra Kanye West

La cantante británica La Roux ha corroborado una acusación de agresión sexual contra Kanye West por parte de la modelo Jennifer Ann, quien asegura que West la tocó sin consentimiento durante el rodaje del videoclip de un remix de ‘In for the Kill’, en el año 2010.

Según el testimonio de Ann, durante el rodaje del videoclip West la “estranguló y le tapó la boca” y “le metió varios dedos en la garganta, moviéndolos continuamente hacia dentro y hacia fuera”, lo que, según la denuncia, “simulaba sexo oral forzado”. De acuerdo con la denuncia, West habría dicho: “Esto es arte. Esto es jodido arte. Soy como Pablo Picasso”.

- Publicidad -

En la demanda presentada originalmente en 2024, Ann afirmaba que la escena que rodaba con West «parecía más un fetiche BDSM o un vídeo porno» que un videoclip musical, y acusaba a la discográfica Universal de «discriminar sistemáticamente a las mujeres al seguir trabajando con artistas con historiales bien documentados de acoso sexual y discriminación», indicando que «tanto la discográfica como otras figuras de alto nivel dentro de la industria “intentaron ocultar el incidente”.

La Roux fue testigo del incidente y da fe de él en un mensaje de Instagram cuyas capturas de pantalla Ann ha incluido en los documentos judiciales presentados ante los tribunales. En los mensajes, la cantante afirma que “nunca podría olvidar lo que vio, fue horrible”, y explica: “Nunca he visto las imágenes (afortunadamente) y, obviamente, pedí que nunca se usaran ni que se vieran, ya que estabas comprensiblemente muy preocupada de que alguien o tu familia las viera”.

- Publicidad -

En 2020, La Roux contó que había presenciado comportamientos de Kanye que no le habían gustado, pero por respeto a la persona afectada no entró en detalles: “No voy a entrar en ello, pero vi un comportamiento que me pareció perturbador e inquietante. Y eso es todo lo que dije”.

La Roux trabajó con Kanye en el remix de ‘In for the Kill’ y también haciendo coros en el single de Kanye ‘All of the Lights’. La cantante también contó que Kanye la obligó a escribirle una disculpa a mano, después de leer que La Roux había contado en una entrevista que Kanye le había parecido una persona «extraña», tras trabajar con él.