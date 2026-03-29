James Blake pide ser retirado de los créditos de ‘bully’ de Kanye

‘bully’ de Kanye West, ahora llamado Ye, ha aparecido al fin en plataformas de streaming en distintos puntos del fin de semana, conteniendo samples de gente como Carpenters o The Supremes. Entre los créditos también encontramos a James Blake, que ya había colaborado antes con Kanye, y ahora aparece en la canción final, ‘THIS ONE HERE’. En concreto, como autor y como productor.
Como informa NME, James Blake está pidiendo ser retirado de los créditos, pues no identifica su trabajo: “La forma en que cambié el pitch de su voz y construí la pista a partir de un freestyle está presente en parte, salpicada principalmente con otras tomas vocales más recientes, etc, pero el espíritu de mi producción original está prácticamente ausente”.
Continúa: «mi versión original es completamente diferente en espíritu. Estoy contento por los fans pero he pedido que me quiten el crédito de productor porque no me quiero llevar el crédito de lo que ha hecho otra gente y esto no es lo que yo creé con Ye».
También aclara que lo dice sin acritud. «No es personal. Simplemente estoy en un punto en el que no quiero estar acreditado en música cuyo resultado no puedo decidir».
Por otro lado, para sorpresa de nadie, el tema que se está promocionando en playlists, añadido este sábado a todo correr por ejemplo a Today’s Top Hits, es ‘FATHER’ con Travis Scott. Os dejamos con él también.