Kanye West sube su disco ‘bully’ a Youtube: escúchalo

Kanye West ha estrenado finalmente su nuevo disco ‘bully’ a través de Youtube Live y un evento en Los Ángeles. El archivo con esta hora de nueva música puede aún degustarse a través de su canal oficial, donde aparece en oculto, no sabemos si por tiempo limitado.

Las primeras pistas, al menos, apuntan a una continuación del sonido «Yeezus», iniciado hace 13 años: fragmentos de soul contrastan con beats feístas y guiños al sonido Daft Punk. Un disco de contrastes como todos los publicados desde entonces, con momentos sublimes. De momento, desconocemos si el álbum se subirá a plataformas de streaming como Tidal o Spotify.

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‘bully’ ha sido un disco anunciado durante el último par de años de diferentes formas. Se han mostrado canciones o fragmentos en shows y eventos, aunque no se empezaba a tomar en serio hasta que Kanye/ye publicó un anuncio en Wall Street Journal disculpándose por sus afirmaciones racistas, que ahora asocia a su desorden bipolar y a un daño cerebral tras un accidente de coche sufrido en 2022. En los últimos días, Kanye West ha negado que en el disco haya IA, algo que había anunciado él mismo anteriormente.

Os recordamos que Kanye West presentará este disco en el Metropolitano de Madrid este verano, en concreto el 30 de julio.

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Este es el tracklist:

01 King

02 This a Must [ft. Nine Vicious]

03 Father [ft. Travis Scott]

04 Mama’s Favorite [ft. Nine Vicious, Ty$]

05 All the Love [ft. André Troutman]

06 Punch Drunk

07 Sisters and Brothers

08 Whatever Works

09 I Can’t Wait

10 Bully [ft. CeeLo Green]

11 Preacher Man

12 Beauty and the Beast

13 White Lines [ft. André Troutman]

14 Highs and Lows

