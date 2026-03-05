Kanye West anuncia Metropolitano

Kanye West actuará en Madrid este verano, informa EuropaFM, después de que la fecha apareciera esta mañana en la web «YeMadrid.es«. La fecha también figura oficialmente en la sección de «Tour» de la web Yeezy, propiedad de West.

La presentación de ‘Bully’ en Madrid tendrá lugar el jueves 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano y, según el citado medio, la preventa de entradas estará disponible a partir del 10 de marzo a las 10:00 horas, previo registro.

West, quien se hace llamar Ye desde 2021, volverá a España después de más de 20 años: su primer y hasta ahora único show fue en 2006 en Barcelona.

‘Bully’ estará disponible a partir del 27 de marzo y supone el primer lanzamiento oficial de West desde ‘Donda’ en 2021. Este es el tracklist oficial, que incluye los 5 singles adelantados, incluido este ‘Preacher Man’ que abre el largo.

1. Preacher Man

2. Beauty and the Beast

3. Last Breath

4. White Lines

5. I Can’t Wait

6. Bully

7. All The Love

8. This One Here

9. Highs and Lows

10. Mission Control

11. Circles

12. Damn

13. Losing Your Mind

