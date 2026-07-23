Kiko Rivera sufre otro ictus y cancela todas sus fechas

Kiko Rivera ha vuelto a sufrir un ictus. Así lo ha revelado en una publicación de Instagram que llegaba después de anunciar la suspensión de toda su gira de verano debido a «un grave problema de salud». Rivera ha aclarado que este ictus ha sido «un poco más fuerte» que el primero que tuvo en octubre de 2022.
El DJ y celebrity achaca lo sucedido al «estrés», asegurando que lleva «demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares». Este explica que este ictus le ha dejado «algunas pequeñas secuelas» que espera que desparezcan con rehabilitación.
Por último, Rivera asegura que no piensa desaprovechar esta nueva oportunidad y que se va a priorizar a sí mismo: «Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo», sentencia.