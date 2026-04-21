ADÉLA es una espía chic en el pepinazo house de ‘KGB’

Mientras Charli XCX declara que la «pista de baile ha muerto» (en términos tan absolutos que ha despertado la polémica y la reacción de artistas como Rochelle Jordan, aunque es evidente que habla de su propia propuesta), otras lo llevan a otros lugares. ADÉLA, nada menos que al ballet. La que fuera concursante de Dream Academy, la competición que produjo al girl group KATSEYE -del que no terminó formando parte por los pelos-, ha vuelto por todo lo alto con un single con más significado del que parece.

Cada vez más arriba, ADÉLA mira atrás en ‘KGB’, un tema donde explica sus orígenes y su camino al estrellato usando la metáfora de la KGB, la agencia de inteligencia y policía secreta de la Unión Soviética. «Soy una espía, he estudiado esta mierda, llámame K-G-Bitch», declara en el estribillo.

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ADÉLA, que es eslovaca, tiene formación en ballet, y la vemos haciendo puntas en el clip de ‘KGB’, donde después se marca otra intensa coreografía. El fondo musical, no obstante, mira directamente al club, siendo todo un pepinazo de runway house, imposible de no comparar con ‘brat’, dados los productores involucrados (entre ellos, The Dare) y el carácter autobiográfico de la letra.

«Era una chiquilla europea tramando mi ascenso; con 18 años, inmigrante, era una estrella en ciernes. No estoy siendo arrogante, es que he currado toda mi vida», expresa en un tono medio cantado, medio hablado. ADÉLA revela que trabajaba turnos de noche para aprender inglés, y esta experiencia de trabajo nocturno la hace compararse con la KGB por su sigilosidad.

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En el vídeo, ADÉLA aclara que su uso del símbolo de la KGB es puramente artístico y que en absoluto respalda al antiguo organismo de espionaje: «Como persona que creció en Eslovaquia, era imposible escapar de la dañina influencia de la Unión Soviética», indica al final del vídeo en un «disclaimer», señalando que en absoluto «apoya al gobierno ruso» y que se posiciona del lado de Ucrania.

