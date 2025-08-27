ADÉLA es la «provocadora» de la industria en ‘SexOnTheBeat’

ADÉLA es una cantante de 21 años de Bratislava, Eslovaquia que acaba de publicar su primer EP, ‘The Provocateur’. Por si no fuera suficiente evidente que ADÉLA ese tipo de artista que disfruta «provocando» e «incomodando» – en sus palabras-, la artista aparece en la portada de ‘The Provocateur’ orinando de pie en la calle, apuntando sobre una pared.

Estudiante de las divas del pop canónicas del siglo XXI -Madonna, Britney, Beyoncé, Lady Gaga-, y formada en ballet clásico durante su adolescencia, Adéla Jergová se dio a conocer en 2023 tras aparecer en el reality de Netflix ‘The Debut: Dream Academy’, el programa que creó al exitoso girl group KATSEYE. En 2024 lanzó su primer single, ‘Homewrecked’, que evoca el estilo de Marina Diamandis.

Otros como ‘MachineGirl’ o ‘Superscar’ remiten a Gaga, Britney o al electroclash dosmilero, y ‘SexOnTheBeat’ pone ya toda la carne en el asador con un beat machacón que combina elementos industriales y vocoder en el estilo de ‘Pop the Glock’ de Uffie. Es la Canción Del Día.

‘SexOnTheBeat’ es un banger pop-electro que asume y a la vez comenta su propia sexualización. ADÉLA exhibe su físico y sexualidad en ‘SexOnTheBeat’, pero se proclama a sí misma «ramera de la discográfica» y ruega al oyente que la «fetichice». Incluso pone en duda su propia agencia: «Hago mi baile sucio esta noche, te lo sirvo en bandeja, te hago creer que la decisión es mía», desafía ADÉLA, que subraya: «Me da igual si me quieres follar o salvar, me moldeo a tu antojo».

El videoclip de ‘SexOnTheBeat’ representa el mensaje de la canción visualmente de manera impactante, con ADÉLA sirviendo coreografía y flexibilidad como pocas. La provocación iba en serio…

