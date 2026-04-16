Charli xcx declara «muerta la pista de baile» en su disco rock

Charli xcx es portada de la nueva edición de British Vogue, donde es entrevistada por la periodista británica Laura Snapes, la misma que suspendió su EP ‘Vroom Vroom’ en 2017 y después se arrepintió. La entrevista gira en torno al proceso de creación del octavo álbum de Charli, el esperado sucesor de ‘brat‘, que “aún no está acabado”, pero sí bastante avanzado, gracias a un trabajo colaborativo que implica a Charli y a solo dos personas más: A. G. Cook y Finn Keane.

Charli confirma que su próximo disco será rock, aunque indica que lo será a su manera, y deja escuchar a Snapes un fragmento de una nueva canción de guitarra en la que declara que la “pista de baile ha muerto” (vaya, justo cuando vuelve Madonna) y que “por eso ahora hacemos rock”.

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La periodista describe otros temas inéditos, como uno en el que Charli recuerda sentirse una pop star en su habitación cuando era adolescente, combinando guitarra áspera y melodía dulce: “Puedo llevarte al cielo como si fuera 2007 / Estrella pop en mi dormitorio como si fuera 2007”, canta. En otro, recuerda una noche loca en el apartamento de una filósofa, donde reflexiona sobre la fugacidad de la vida: “Nada va a durar para siempre / Y nadie va a durar para siempre”.

Snapes asegura que la música que ha oído del sucesor de ‘brat’ prescinde totalmente del autotune y pone la guitarra eléctrica y la voz cruda de Charli en el centro. Charli, que reconoce que después de casi 20 años en la industria ya poca música le motiva, admite que le parece “divertido dar la vuelta a la forma de la música rock”, aunque sospecha que a algunos oyentes no les convencerá la propuesta. Sus palabras sugieren que el tono de las canciones será íntimo y reflexivo. Es decir, el disco no será ‘Sucker‘ 2.0.

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El concepto del sucesor de ‘brat’ queda también vagamente planteado en la entrevista: la relación de Charli con su trabajo. “(El disco) va sobre reflexionar sobre cómo interactúo con el otro gran amor de mi vida junto a George: el arte. Y qué pasaría si eso me fuera arrebatado. Cómo no tendría un propósito, y cómo, para bien o para mal, el arte sí me da un propósito en la vida”.