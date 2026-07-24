‘Card Declined’ de Charli xcx: a favor y en contra

Parte de la redacción evalúa ‘Card Declined’ de Charli xcx. Vota en la encuesta qué te está pareciendo su nuevo disco, ‘Music, Fashion, Film’.

«Todo este sufrimiento hace pensar a Charli xcx que es mejor artista. En su nuevo disco ‘Music, Fashion, Film’ cambia el brillo club-pop de ‘brat‘ por un lenguaje basado en la distorsión guitarrera y la inmediatez punk, pero mantiene la lírica confesional del álbum anterior y su profunda insatisfacción.

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Pocos temas representan mejor el concepto de ‘Card Declined’. La imagen ya impacta: Charli se dispone a pagar una serie de objetos materiales muy, muy caros, desde un bolso hasta un sofá Mah Jong, pero ninguna compra compulsiva llena el vacío, un agujero sin fin.

En ‘Card Declined’, los bienes materiales ya no son suficientes para «comprarse una sonrisa». Este conflicto colapsa entre acordes crudos y distorsionados, texturas grunge deliciosas y el puntual uso del autotune en el tramo final, mientras la composición se desarrolla anestesiada y apesadumbrada, porque la tarjeta ha perdido todo su lustre y su capacidad para aportar felicidad.

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La canción, con un punto no sé si a Porches, a Pavement o a la Scout Niblett más cruda y rockera, elude toda estructura pop convencional y recurre a una repetición hipnótica y cautivadora, simbolizando una vida que sigue atrapada en un bucle infinito de sufrimiento. El final incluye una de las caras B, la única decisión que no termina de encajar». Jordi Bardají

«Es un cliché que los artistas publiquen su disco más rockero y extremo después de su mayor éxito comercial, como reacción. Nirvana buscaron un sonido más áspero en ‘In Utero’. R.E.M. llenaron ‘Monster’ de distorsión. Cranberries cambiaron Irlanda por EE UU en ‘To the Faithful Departed’. Todos estos álbumes tienen en común sumar guitarras eléctricas, nuevos pedales y además cuestionar las bondades de la fama después de una era absolutamente imperial (‘Nevermind’, ‘Automatic for the People’, ‘No Need to Argue’).

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Charli XCX, que ha sido conocida por romper moldes adentrándose en el hyperpop, publicando mixtapes geniales a destiempo o sucediendo ‘BRAT’ con algo tan inesperado como la excelente banda sonora de ‘Wuthering Heights‘, cae ahora en el tópico.

‘Rock Music‘ parecía adentrarnos en un álbum mordaz, sorprendente y lleno de glitches y giros, paródico como su videoclip. ‘Music, Fashion, Film’ no sigue esa línea ni ninguna línea en particular. Tan pronto entrega el vídeo más comercial de toda su carrera (‘Wink Wink‘) como una nadería (‘Yeah’). En ‘Card Declined’ se cuelga de nuevo la eléctrica para hacer una enumeración absurda de gastos que al final no puede pagar. La guitarra y sus pedales tan años 90 no bastan para levantar la canción, ni tampoco su giro a lo My Bloody Valentine. Por si no fuera suficientemente aburrida, al final mete un trozo de una cara B. Como tiro en el pie no tendría precio… si no supiéramos que estas eras tienden a no acabar bien«. Sebas E. Alonso.



¿Qué te está pareciendo 'Music. Fashion. Film'? Discazo, no puedo parar

Está bien, como reacción a 'BRAT'

No estoy entendiendo mucho, la verdad Ver resultados