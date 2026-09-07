Mónica Naranjo, contundente y abstracta sobre Ceuta

Mónica Naranjo, de gira presentando sus Grandes Éxitos, ha aprovechado su reciente paso por Valdepeñas para pronunciarse sobre la situación en Ceuta. El 30 de julio, unas 70.000 personas procedentes de Marruecos irrumpieron en Ceuta en una entrada masiva que se prolongó durante horas.
Pedro Sánchez ha dicho que, por ahora, no hay pruebas de que el Gobierno de Marruecos estuviera detrás de la entrada masiva, aunque ha reconocido la permisividad de las autoridades marroquíes. También ha dejado claro que, si aparecen pruebas que demuestren la implicación de Rabat, el Gobierno actuará.
En Valdepeñas, Naranjo se ha mostrado visiblemente molesta al hablar de la situación y ha dicho: «No podemos permitir lo que está pasando. Da igual el partido político que nos guste. En este momento más que nunca todos tenemos que estar unidos».
La artista recibe el aplauso del público cuando declara que «Ceuta es España», y que «como españoles nos necesitan». Y continúa, de forma más abstracta: «No estamos en esta vida para sobrevivir sino para vivir. Cuando sobrevivimos es porque dependemos de algo. Y no tenemos que depender de ese algo, ese algo tiene que depender de nosotros, que coño». No está muy claro a qué se refiere en sus últimas palabras.
Fechas Grandes Éxitos
15 de septiembre — Recinto La Eria — Oviedo
19 de septiembre — Tarraco Arena — Tarragona
25 de septiembre — Navarra Arena — Pamplona
9 de octubre — Plaza de Toros — Albacete
17 de octubre — La Marina Norte — Valencia
31 de octubre — Anexo Estadio Gran Canaria — Gran Canaria
20 de noviembre — Coliseum — A Coruña
7 de diciembre — Movistar Arena — Madrid — Fin de gira
@eimprescindible Monica naranjo alza la voz en favor de los Ceutíes. #monicanaranjo #españa #ceuta ♬ sonido original – El Imprescindible