Oasis, a base de easter eggs, adelantan su regreso

Oasis se han dejado de declaraciones crípticas y se han pasado a los vídeos crípticos. Después de unas reveladoras palabras de Noel Gallagher, los hermanos de Manchester han subido un teaser a sus redes lleno de easter eggs, tal y como lo haría Taylor Swift. Ahora, los fans han descubierto que podrían ser unas coordenadas ocultas.

Después de que Liam aprovechase los rumores de un nuevo e improbable disco para dar pistas («Mejor demos algunos conciertos y seamos felices, gracias»), esta semana Noel visitaba el programa de talkSPORT y aseguraba que estarían planeando llenar 2027 de nuevos conciertos: «No hay torneos de fútbol el próximo año, así que tenemos que hacer algo en verano, ¿no?», declaró el artista.

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El último movimiento de la banda ha sido un misterioso vídeo en sus redes sociales en el que dos chavales, que de alguna manera representan a los dos hermanos, aparecen en una tienda llena de referencias al grupo, pero también a su próximo concierto. Se puede apreciar un cartel de fish and chips a precio de oro: 55,84 libras. Lo mismo ocurre con la nevera del lugar, en la que se advierte que esta debe estar a -4 grados. Otra cifra exagerada. En un cartel también aparece la siguiente frase: «Los niños desatendidos serán vendidos al circo».

Los fans de la banda han descubierto que si juntas todos los números presentes en el vídeo lo que aparece son unas coordenadas: el Celtic Park de Glasgow, estadio por el que no pasaron en su gira de 2025. Todo llega unos días antes del estreno del documental ‘Don’t Look Back In Anger’ en Venecia, por lo que podemos esperar un anuncio oficial la semana que viene.

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