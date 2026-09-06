Tanxugueiras responden al boicot ultraderechista de su último concierto

Este miércoles, Tanxugueiras vivieron un intento de boicot antes de su concierto en Palencia, que se celebraba en el marco de las protestas convocadas por el PP y apoyadas por Vox en apoyo a Ceuta. Fue un grupo de ultras con banderas españolas los que obligaron a retrasar el show hasta 40 minutos a gritos de «Pedro Sánchez dimisión», «alcaldesa dimisión» o «muerte a Galicia».

Ahora, Aida Tarrío y Olaia y Sabela Maneiro han hablado sobre lo ocurrido en un vídeo subido a redes sociales: «Estamos bien, estamos tranquilas. Fue un momento muy desagradable». Empezaron agradeciendo al público de Palencia por lograr que «ese mal momento quedase en segundo plano» y continuaron hablando sobre los peligros de la violencia: «Tenemos que reflexionar, tenemos que darle una vuelta a la cabeza, ya que tanto la violencia verbal como física no lleva a ninguna parte y es muy peligrosa», explica Olaia Maneiro.

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Sabela recuerda que «estos debates son necesarios», pero que el objetivo debe ser buscar «el respeto y el afecto más que el odio y los insultos». Por otro lado, Tarrío asegura que «el mundo se está poniendo bastante oscuro» y que, aun así, van a seguir «llevando nuestra lengua y nuestra cultura por todo el mundo con todo el orgullo que sentimos por ella».

Para terminar, Tanxugueiras aprovechan para mandar un mensaje de apoyo a todo aquellos artistas que se hayan encontrado en situaciones similares en algún momento, además de tranquilizar a sus fans. El grupo gallego no planea bajarse del escenario: «Mientras brille la luna, seguiremos cantando».

Tanxugueiras suben a un escenario con panderetas y tres ultras descubren de repente que su “España” no soporta escuchar galego.

Esa es toda su idea de patria: una bandera enorme y un país cada vez más pequeño, hasta que solo quepan ellos. Por suerte, en Palencia acabaron… pic.twitter.com/upcmlvzjEH — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) September 4, 2026