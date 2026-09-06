Ellie Goulding / I Know Too Much

Menos mal que Ellie Goulding no ha querido hacer un disco enteramente post-divorcio, porque algunas de las letras que encontrarás en ‘I Know Too Much’ son realmente duras. En 2024 la artista se separó de su esposo Caspar Jopling y a menudo los nuevos temas de la artista son el reflejo de una relación agonizante que no podía ser más tóxica.

Goulding juega al despiste cuando al explicar el single ‘Black Prada Dress’ asegura que frases como «primero me dices que estoy guapa, y luego que es la luz» pueden salir de una voz interior. De lo peor de una misma. Pero nada puede disimular qué tipo de relación retratan pistas como ‘Jealousy’ o ‘Loser’.

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En esta última, reta: «tienes un nuevo trabajo, una nueva vida, una nueva chica, y está bien, puedes cambiar todo tu vestuario, pero seguirás siendo un perdedor». Por si fuera poco, hay una burla al momento en que él le dijo: «ni se te ocurra escribir sobre mí».

‘Always Think of Me’ compara el viejo amor con un mal chupito que deja terrible sabor de boca, y la muy Chappell Roan ‘For Your Entertainment’ es cínica hasta decir basta: «úsame para tu propio beneficio / me moldearé en aquello que a ti te apetezca».

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Ya hacia la mitad del álbum tanto ‘4 Seasons’ como ‘Nobody Dances’ se entregan a nuevos amores, y el disco al final llega a una catarsis piano-house, despidiéndose con la optimista ‘Ravers’. Ellie Goulding es muy conocida por sus pinitos en la música dance, tanto desde sus discos como en los de otros (a destacar Calvin Harris), y aquí no ha querido ceñirse a lo lacrimógeno. No es su mejor banger; esta vez destaca más bien el nivel compositivo de baladas como la mencionada ‘4 Seasons’.

En un álbum en el que caben canciones acústicas que se vuelven rugosas con la bilis de la Alanis más vengativa (‘Always Think of You’) o los años 80 más fiesteros (‘Nobody Dances’ parece un tema de Carly Rae Jepsen), Ellie Goulding sigue sirviendo. Después del que anunció con mucho humor como su álbum menos personal, probablemente ha entregado el más confesional de todos.