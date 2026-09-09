Miley Cyrus aspira solo a un top 40 con ‘Bass Persuades’

‘Bass Persuades’ de Miley Cyrus va a tener, al menos por el momento, un paso fugaz por las listas de éxitos. Su entrada en el Global de Spotify fue correcta, directa al puesto 23 el pasado viernes, día de salida, pero después el tema se ha desmoronado.

El sábado caía al número 132, y el domingo desaparecía del top 200 Global. De momento no ha conseguido remontar en la lista que aúna todo el mundo, aunque hay un atisbo de esperanza en algunos mercados.

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En Estados Unidos, su país de origen, ‘Bass Persuades’ entraba al puesto 10 en Spotify, después caía al 87, y finalmente desaparecía el domingo. La única buena noticia que ha dejado el tema de momento es que este lunes, el día de la semana que las canciones nuevas suelen remontar tras el fin de semana, reentraba en el puesto 137 de la tabla estadounidense. También remonta tímidamente en pequeños mercados como Polonia y Austria.

Quedaría un largo camino por recorrer para conseguir un hit global, pues ‘Flowers’ remontó desde su primer fin de semana, antes de convertirse en el número 1 que todos conocemos hoy; pero todavía no es imposible.

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Según las previsiones oficiales de UK, ‘Bass Persuades’ aspira a ser simplemente top 40 en las listas británicas, tras situarse en el número 21 de las midweeks. Es de esperar que durante la semana continúe bajando hasta rondar las posiciones 35-45. Un escenario muy parecido al americano: según previsiones no oficiales podría rondar también el puesto 36 del Billboard Hot 100. No se espera entrada en España, donde el tema llegó al puesto 77 de Spotify, pero enseguida bajó al 193. De momento no ha habido reentrada.

