Miley te dice «go analog» en su dance-pop ‘Bass Persuades’

Solo un año después de ‘Something Beautiful‘, Miley regresa sin apellido y con un sonido pop inspirado en los últimos años de los 2000. ‘Bass Persuades‘ parecía anticipar un sonido guitarrero, pero ofrece en realidad una vuelta al pop imperial de Lady Gaga y de la propia Miley en la era ‘Can’t Be Tamed‘, canción a la que recuerda en los primeros acordes de sintetizador.

La música «persuade» es el concepto de esta canción de ecos dance-pop, electropop y un poquito electroclash, de melodía muy europea y cuestionable masterización que podría ser deliberada, y que, como ‘Flowers’ y ‘End of the World’, sirve nostalgia y pop inmediato. El estribillo «los chavales no quieren bailar» aludiría a la juventud actual distraída con redes sociales y la canción es una invitación a vivir el momento junto a otros seres humanos.

- Publicidad -

Las referencias de la canción, transmitidas en plan spoken word, refuerzan precisamente esa reivindicación de lo analógico frente a la hiperconexión actual: desde la pantalla del teléfono y la nostalgia por la época en que había que esperar a MTV para descubrir un hit, hasta la invitación a «go analog» y mirar por la ventana en lugar de quedarse pegado al móvil.

Sin que esta vez sirva especialmente de vehículo para su portentosa voz, ‘Bass Persuades’ recuerda que ya ha pasado suficiente tiempo para referenciar los 2000, como hizo Gaga en ‘Abracadabra’ el año pasado. Sobre todo a Gaga recuerda también los estilismos y coreos del videoclip.

- Publicidad -

¿Te persuade Bass Persuades? Sí, TEMAZO (62%, 145 Votos)

Está bien, pero sin más (29%, 69 Votos)

No, no me convence (9%, 20 Votos) Votos totales: 234