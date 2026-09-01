Miley se quita el ‘Cyrus’ y prepara su regreso

Quitarse el apellido es casi un cliché cuando una estrella del pop inaugura una nueva era. Lo hizo Janet, lo hizo Britney y ahora parece que le toca a Miley Cyrus, que ha empezado a presentarse simplemente como Miley. Además, ha borrado todas sus publicaciones de Instagram, otro clásico movimiento de “nueva era” que deja bastante claro que algo está a punto de pasar.

De momento no hay música nueva, pero sí varias pistas: ha publicado fotografías de su rostro con un filtro rojo y su nueva era ya aparece en periódicos, con carteles enviados junto a ejemplares de Los Angeles Times. Todo esto llega apenas unos días después de la muerte de Dolly Parton, su madrina y una de las personas más importantes de su vida.

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El regreso llega solo un año después de ‘Something Beautiful‘, su anterior disco, y será su primer álbum para Atlantic Records, después de más de una década bajo el paraguas de Sony Music, primero con RCA y después con Columbia. ‘Something Beautiful’ fue un sonado flop, muy lejos de las cifras que se esperan de una estrella del tamaño de Miley.

Miley ya habló brevemente de este disco en una entrevista con Wondaland publicada el 27 de julio. Lo definió como «una historia de amor», aunque no exclusivamente romántica: el amor propio y una sensación de paz son algunos de los temas que recorren sus tres últimos discos. El álbum tendrá 10 canciones y contará entre sus colaboradores con su prometido Maxx Morando.

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Por ahora seguimos sin título, fecha o single, pero las señales se acumulan: nuevo nombre, Instagram vacío, estética roja, apariciones en prensa y nuevo sello. Y todo ello justo cuando Miley acaba de despedir a Dolly Parton. Parece que la nueva era está a punto de empezar.