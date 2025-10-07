Beéle vende 1 millón de copias; Miley Cyrus, ni de lejos

Hits

El «Hit & Flops» de hoy nos sirve para hablar de un cambio de tendencia en el modelo de la industria musical internacional. Actualmente, hay cierto tipo de superestrellas, anglosajonas, mediáticas, a las que les cuesta mucho llegar a un millón de álbumes vendidos o su equivalente (pienso en Lorde o Ed Sheeran, la excepción obviamente es Taylor Swift). Y por el contrario, encontramos a artistas de k-pop o latinos, sumando cifras estratosféricas, sin tener ningún tipo de atención mediática.

Es el caso de Fuerza Regida u otro artista que nos es mucho más familiar en España: Beéle. Si los números de Fuerza Regida proceden mayoritariamente de México y Estados Unidos; Beéle está consiguiendo unos números casi igual de altos que los de Fuerza Regida, pero repartidos en más países: distintas ciudades de Colombia (su país), España, Chile, México y Perú son las que más le escuchan.

Mediatraffic estima que ‘Borondo’ de Beéle va a superar el millón de copias estos días, 20 semanas después de haber salido. De ellas, unas 60.000 proceden de España, pues es disco de platino (40.000), pero acercándose al doble platino a pasos agigantados (80.000).

A su éxito en España y los países latinoamericanos, en ocasiones difícil de computar semanalmente, hay que sumar que el disco de Beéle ha entrado en listas de Portugal (top 5), Suiza (top 20), Italia (top 40) y Estados Unidos (top 56). Además, su éxito no es cosa de una entrada temporal, sino que en todos los casos se ha mantenido estable a lo largo de los meses. Por ejemplo, el álbum continuaba la semana pasada en el Billboard 200, habiendo resistido 19 semanas. Algo que ya no está al alcance de ciertas estrellas anglosajonas, como decíamos.

El álbum de Beéle no incluye ‘La plena’, su gran hit de este verano junto a Ovy on the Drums, pero sí otros muchos temas con infinidad de streams. Entre otros, ‘no tiene sentido’, ‘si te pillara’, ‘mi refe’, ‘top diesel’ o ‘sobe love’. Canciones que pululan todas entre el dembow, el afrobeat y el reggaeton, y suman cada una más de 100 millones de streams en Spotify. De hecho, 9 canciones del disco de Beéle superan los 100 millones de streams, solo en Spotify.



Flops

Otro gallo estaría cantando a Miley Cyrus si su último disco tuviera 9 canciones por encima de los 100 millones de streams. Pero ese número se reduce a una en su caso, el single ‘End of the World’, que acaba de rebasarlos por los pelos. El impacto de otros sencillos promocionados como ‘More to Lose’, ‘Easy Lover’, ‘Every Girl You’ver Ever Loved’ o más recientemente ‘Secrets’ con dos miembros de Fleetwood Mac ha sido ninguno. No ha habido suerte tampoco para el relanzamiento con 2 pistas nuevas.

‘Something Beautiful’ estuvo un total de 2 semanas en el top 100 británico: una en el puesto 3 y la siguiente en el 76. También aguantó 2 semanas en el Billboard 200: una en el puesto 4 y otra en el puesto 102. Ni que decir tiene que estamos hablando de lo que eran sus dos principales mercados.

Mediatraffic estimaba que ‘Something Beautiful‘ vendía 73.000 copias en todo el mundo en su semana de salida, y dada su caída en picado en las listas la 2ª semana para no volver, cuesta pensar que haya llegado mucho más allá de las 200.000.

