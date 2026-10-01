Soft Cell / Danceteria

El origen de ‘Danceteria’ –el disco final del histórico duo Soft Cell– está en la canción ‘Polaroid’ de su anterior álbum ‘Happiness not Included’ (2022). En ella Marc Almond rememoraba su encuentro con Andy Warhol durante la grabación del primer elepé del grupo en Nueva York en 1981.

Cuando Dave Ball propuso en 2023 hacer un nuevo disco, Almond tuvo clarísimo cuál sería el tema: seguir ahondando en esos recuerdos, realizando un retorno imaginario al período que pasaron en la Gran Manzana durante la grabación de ‘Non-Stop Erotic Cabaret’. Una ciudad inicialmente elegida para escapar de la agobiante Soft Cellmanía (‘Tainted Love’ fue el single más vendido en UK aquel año) pero que acabaría enamorándoles con su mezcla de decadencia urbana, fecunda actividad artística y sleaze nocturno.

- Publicidad -

Por supuesto nadie esperaba que Dave Ball falleciese en octubre de 2025, después de dos años trabajando en el proyecto a su heterodoxa manera: ya en los 80 Ball y Almond creaban siempre de forma separada, y la versión de ese modus operandi en el siglo XXI consistió en Ball produciendo tracks instrumentales en su apartamento con vistas al West End londinense y enviándoselas a Marc, quien grabó las voces en su estudio favorito (Dean Street Studios, en el Soho). Posteriormente Phillip Larsen se encargó de la mezcla, cuya versión final recibió el visto bueno del dúo tan sólo dos días antes de la muerte de Dave.

Con toda esta carga simbólica y emocional ‘Danceteria’ llega un año después, tras tres avances de los cuales dos no brillaban especialmente. Quizá por esa razón el disco sorprende mucho –para bien– por su nivel de composición y producción. Pero conviene señalar que de haberse reducido a 10 u 11 canciones sería mucho más redondo; por ejemplo el brillante arranque del disco se ve empañado un poco por la simplona ‘Times Square’. Sin embargo el resto fluye admirablemente con apenas baches: la elegante intro instrumental de ‘Elusive’, con saxofón del legendario Gary Barnacle (y que Almond decidió incluir sin voz como homenaje a Ball) da paso a la pieza simbólicamente central del disco, ‘Danceteria’.

- Publicidad -

No estaba en las quinielas de nadie que dos canciones con el mismo título hechas por iconos de los 80 y dedicadas al mítico club de Manhattan convergiesen en pleno 2026. Y sin ánimo de querer establecer competiciones sobre qué ‘Danceteria’ es mejor (bueno sí: gana Madonna) resultan fascinantes las similitudes, especialmente en sus letras tan visuales, descriptivas y ricas en name-droppings. Cada una menta, eso sí, a un dj diferente (Madge a Mark Kamins y Almond a Anita Sarko, que se lleva los mejores versos: “I said to Anita, «Play me what I want to hear» / She said, «Dear, I’m not a DJ, I’m an atmosphere engineer»”).

Una vez la premisa del disco estuvo clara, Dave Ball decidió explorar explícitamente estilos sonoros que referenciaban los 80, y en esta primera mitad eso se aprecia en ‘The Space Inside’ y ‘The Rainbow Room’. La primera es muy europop, con una fenomenal melodía rodeada de pianos house y arpegiadores a lo PSB, pero a la que la siempre singular voz de Marc recoloca inconfundiblemente en territorio Soft Cell, con ese dramatismo de crooner pop perfecto para una canción sobre vacíos interiores. Es quizá el hit más claro de todo el disco.

La segunda narra un romance vivido por Almond, con almuerzo en el Rockefeller Plaza incluido («We were eating shrimp cocktails / In the Rainbow Room, looking out the view / I imagined us falling / as I was falling for you»). La romántica voz se alía a la perfección con unas bases de sonido expansivo ochentero, casi cinematográfico, que Dave Ball definió como “épicas, como un Phil Spector futurista. Una re-imaginación desde 2026 de los primeros 80”.

Pero lo más excitante del disco ocurre en la sección central, cuando se produce un descenso a espacios sonoros y temáticos más decadentes, muy en sintonía con la esencia más auténtica de Soft Cell. No olvidemos que el propio ‘Non-Stop Erotic Cabaret’ era una brillante exploración del submundo sexual londinense y su sordidez iluminada por neones baratos. No sorprende pues que sea la temática que mejores canciones ha generado en este nuevo disco.

Así, todo se oscurece para bien con ‘Two Of A Kind’, retrato de una misteriosa Candy a la que adoran los outsiders del underground y que aunque no tiene un duro “there’s something about you that’s a luxury / I look better when you stand by me”. Su estribillo con cambios de acorde ligeramente siniestros y ecos de ‘Tainted Love’ en los tonos de sinte y esos “oh-oh-oh” es una maravilla.

La cosa se anima aún más con ‘Decadence is Hard Work’: divertidísimo título para una canción que es pura pista de baile y otro triunfo de Almond y Ball en fabulosa sinergia. Sobre una base de sobrio electro Marc esboza otra estampa de “wild things” sujetando cigarrillos y copas en sus manos en salas llenas de humo, susurros y “the religion of sin”, en las que “everything is at a price, and nothing for free”.

‘Crackland’ mantiene el tono eufórico-decadente con una base «stomp» chulísima unida a un órgano y unas exóticas flautas que vuelven a mostrar lo ecléctico que siempre fue Dave Ball, en este caso dando lugar a un excelente groove que es prácticamente rock and roll. Y –claro– drogas: “Blue pill, red pill, what do you take? / Rolex, T.Rex, it’s not a fake / Do the mashed potato and the hippy hippy shake”.

El sexo llega en las dos siguientes piezas: la también excelentemente bailable ‘What Is Your Morality?’ (un solo acorde con hipnóticas atmósferas y vocoders sobre “límites y lo lejos que estás dispuesto a llegar”, Almond dixit: “What do you say yes to? / What do you decline? / Just what is your morality? / Is it the same as mine?”) y la tensa, excelente ‘Losing yourself’, sobre buscar el amor abrazando a extraños (“In this pleasure palace the senses ignite / A sensual voyage in the depths of the night”). La conclusión es simple y tan contundente como el triple bombo y andanadas electrónicas que martillean todo el tema: “Losing yourself / Is better than finding yourself”.

Entremedio de este punto álgido del disco aparece la fallida ‘Heaven’, que con ese ritmo glam tenía todas las papeletas para ser excelente (a fin de cuentas es uno de los secretos de ‘Tainted Love’) pero que no convence con su melodía previsible y tediosos coros.

Almond ha descrito ‘Danceteria’ como la crónica de una noche de juerga en NY, así que la casi conclusión con ‘After Hours’ y sus cálidos Moogs llega en el momento perfecto tras ese laberinto de perversiones. Su melodía encierra una preciosa melancolía que nos sacudimos rápidamente con la también muy destacable ‘Wave To America’, una despedida del continente en clave renovadamente eufórica y que habría sido el final perfecto de no existir esa innecesaria versión del ‘Out Come The Freaks’ que cierra el LP.

Irónicamente, sí existe una versión de 11 temas (en vez de 14) de ‘Danceteria’ –la edición en vinilo– pero lo que podría haber sido el sueño de quien firma esto resulta ser un despropósito mayor: no desaparecen las pistas más mediocres sino varias de las más interesantes de la sección central. Ahí queda la advertencia para compradorxs tentadxs por ese formato (del que hasta el propio Almond parece haberse desligado).

‘Non-Stop Erotic Cabaret’ fue un homenaje –grabado en Nueva York– a la oscuridad sexual del Soho londinense. Responder 45 años después con un homenaje a la excitante depravación del NY de los ochenta –grabado en el Soho londinense– es una audacia de la que Soft Cell han salido pero que muy bien parados en este ‘Danceteria’.