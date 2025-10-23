Adiós a Dave Ball de Soft Cell

Dave Ball, tecladista y productor británico, miembro fundador junto a Marc Almond de Soft Cell, banda autora de la mítica ‘Tainted Love’, ha fallecido a los 66 años, «en paz mientras dormía», ha comunicado Almond en un comunicado de Instagram, donde ha indicado que Ball llevaba «un tiempo enfermo». Tenía 66 años.

Soft Cell fue una de las bandas clave del synth-pop de los 80, una de las que definieron el sonido de una época. ‘Tainted Love’ y otros éxitos como ‘Where Did Our Love Go?’ hicieron historia y trascendieron la disolución de Soft Cell en 1984. El grupo se reunió por primera vez en 2001, en 2024 publicó su último álbum de estudio, ‘*Happiness Now Completed’, y últimamente preparaba la creación de un nuevo disco, ‘Danceteria’, que será un homenaje al «Nueva York de los 80».

Almond ha afirmado que sin Ball «no estaría aquí», y ha expresado que «ojalá te hubieras quedado para celebrar los 50 años de Soft Cell en un par de años».

Ball, al margen o después de Soft Cell, tuvo multitud de proyectos paralelos, el más longevo The Grid, su dúo junto a Richard Norris, autor del éxito ‘Swamp Thing’ (1993), que llegó al top 3 en Reino Unido. También colaboró con el colectivo Psychic TV, de Genesis P-Orridge, y formó otras bandas menos duraderas como Other People y English Boy on the Loveranch. Publicó dos discos en solitario, uno de ellos junto al pianista Jon Savage.

Ball, además, fue productor de otros artistas y, por ejemplo, trabajó mano a mano con Kylie Minogue en ‘Impossible Princess‘ (1997), incluido el single ‘Breathe’. También remezcló a David Bowie o Erasure.