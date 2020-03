Muere a los 70 años Genesis P-Orridge, influyente figura del underground con Throbbing Gristle y Psychic TV

Esta tarde se ha conocido el fallecimiento a los 70 años de Genesis P-Orridge, una figura crucial en la música popular británica de las últimas cinco décadas. P-Orridge fue conocida por formar parte de la primera formación de Throbbing Gristle. Y, tras su disolución en 1981, Genesis formó Psychic TV, grupo artístico multidisciplinar que ha liderado hasta hace un par de años, cuando la leucemia que padecía la ha impedido continuar con su trabajo.

Sus hijas Caresse y Genesse han emitido un comunicado a través de las redes sociales del sello Dais Records, en el que Psychic TV publicaban sus discos. “Queridos amigos, familia y estimados seguidores”, reza el comunicado, “con pesadumbre anunciamos el fallecimiento de nuestro amado padre, Genesis Breyer P-Orridge. El/la ha estado combatiendo la leucemia durante dos años y medio y abandonó su cuerpo temprano esta mañana del sábado 14 de marzo. El/la será enterrada junto a los restos de su otra mitad, Jacqueline “Lady Jaye” Breyer, que nos dejó en 2007, donde se reunirán. Gracias por vuestro amor y apoyo y por respetar nuestra privacidad durante nuestro duelo”.

Nacida en Manchester en 1950 con el nombre de Neil Andrew Megson, P-Orridge comenzó a despuntar dentro del colectivo artístico COUM Transmissions, donde comenzó a realizar performances que mezclaban arte, música y transgresión. Junto a Cosey Fanni Tutti primero, y sumando a Peter “Sleazy” Christopherson y Chris Carter después, P-Orridge fue parte crucial de Throbbing Gristle, grupo al que se considera pionero de la música industrial pero que, en realidad, alumbró en discos como sus “Annual Reports” y sobre todo ‘20 Jazz Funk Greats‘ (1979), sembró también la semilla del noise rock, la música dance y hasta el trip hop. En 1981 el grupo se partió en dos: Chris and Cosey y Psychic TV, formado originalmente por Christopherson y P-Orridge.

Juntos publicaron discos tan influyentes como ‘Force the Hand of Chance‘ (1982) y ‘Dreams Less Sweet‘ (1983), pero Genesis se ha mantenido al frente de este proyecto, con una formación cambiante, hasta sus últimos días –así narrábamos en 2016 una de sus últimas actuaciones en nuestro país–. Incluso cuando Throbbing Gristle, de manera algo inesperada, tuvieron una segunda vida entre los años 2004 y 2010, etapa en la que publicaron cuatro nuevos álbumes.

Marcada profundamente por las obras de los beatniks (William Burroughs llegó a ejercer como mentor para ella) y la obra esotérica de Alastair Crowley, Genesis vivió rodeada de polémica toda su vida. Primero por su transición de género en los años 70, cuando esta era una cuestión totalmente tabú y por los controvertidos ritos sexuales de un culto que creó en torno a los propios Psychic TV. En los 90, también muchos pusieron sus ojos en ella por el proceso de modificación corporal por medio de cirugía sl que ella y Jacqueline Breyer se sometieron. Para ambas era otro proyecto artístico más.