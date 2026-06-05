RFTW: Tinashe, Cupido, Ellie Goulding, Steve Lacy…

Hoy 5 de junio llegan nuevos discos de Lizzo, Vince Staples, Bedouine, Death Cab for Cutie, Evanescence, Niall Horan, Modest Mouse y of Montreal, además de los discos sorpresa de Skrillex y Laura Marling, este último compuesto por versiones del armenio-canadiense Raffi. También destaca el debut de Imani Imani, fichaje de Kendrick Lamar.

Entre los estrenos potentes de la semana o del mismo viernes encontramos el nuevo adelanto de Madonna, el tema de Taylor Swift para ‘Toy Story 5’ o la colaboración de The Avalanches y Jamie xx.

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La jornada también deja comebacks notables de Tinashe, Cupido, Ellie Goulding o Steve Lacy, además de un sorprendente reguetón de Bajocero X y regresos como Ryan Beatty, The Afghan Whigs, Alex Warren o Lori Meyers, junto al estreno de ‘Stone’, primer adelanto del disco póstumo de Prince, ‘Timeless’.

También hay novedades de Kelela, Peter Gabriel, Role Model, FLO, Weezer con Wednesday, Tierra Whack, Ona Mafalda, Natanya, Muse, Aleesha, Joji con The Kid LAROI, Isabel LaRosa, Hermanos Gutiérrez, Mala Rodríguez con MARC3LA, Latto con Doja Cat o María Peláe en clave tecnopop.

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En portada también destaca el nuevo single de Belle and Sebastian, su himno no oficial para el Mundial escocés. Otro tema futbolero llega de Ava Max, mientras que Holly Humberstone reinterpreta varios temas de su último disco en clave folk.

