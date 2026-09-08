Stevie Wonder anuncia gira europea, pero excluye España

Stevie Wonder celebrará los 50 años del enorme ‘Songs in the Key of Life’ con una gira que pasará por Europa dentro de muy poco, entre octubre y noviembre de 2026. Wonder interpretará el mítico álbum de 1976 en una serie de fechas que comenzará en Birmingham el 13 de octubre y terminará en Glasgow el 11 de noviembre.

La noticia tiene una pequeña pega para sus fans españoles: Wonder no ha incluido ninguna fecha en España. Sí pasará por Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos, Irlanda y Reino Unido. Su última actuación europea fue el 12 de julio de 2025 en Hyde Park, Londres, dentro de su gira ‘Love, Light & Song’.

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En España, en cambio, hace muchísimo más tiempo que no se le ve. Su última actuación en nuestro país tuvo lugar en mayo de 1992. Es decir, han pasado más de tres décadas desde la última visita de Stevie Wonder a España.

La ocasión lo merecía especialmente. ‘Songs in the Key of Life’, publicado en 1976, está considerado uno de los grandes discos de la historia de la música popular. Es el álbum que contiene canciones como ‘Sir Duke’, ‘I Wish’, ‘Isn’t She Lovely’ y ‘As’, además de haber ganado el Grammy al Álbum del Año. Recientemente, Paste Magazine lo situó en el número 1 de su lista de los mejores álbumes de todos los tiempos.

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Fechas europeas de Stevie Wonder:

13 de octubre — Birmingham, Reino Unido

15 de octubre — París, Francia

18 de octubre — Copenhague, Dinamarca

20 de octubre — Oslo, Noruega

22 de octubre — Estocolmo, Suecia

24 de octubre — Hannover, Alemania

26 de octubre — Colonia, Alemania

28 de octubre — Ámsterdam, Países Bajos

1 de noviembre — Dublín, Irlanda

3 de noviembre — Londres, Reino Unido

8 de noviembre — Manchester, Reino Unido

11 de noviembre — Glasgow, Reino Unido



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