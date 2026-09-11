RFTW: Rigoberta, Anni B Sweet, «Hercules», slayyyter, Bonobo…

Hoy se publican discos como los nuevos de Bloc Party, Ibibio Sound Machine, This Is Lorelei o Bonobo. De todos ellos puedes escuchar una pista en nuestra playlist de novedades Ready for the Weekend.

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El día es especialmente generoso en novedades nacionales. Las hay de todos los colores, desde Anni B Sweet a Cariño pasando por Rigoberta Bandini, Belén Aguilera, Leo Rizzi o stivijoes.

También hay nuevas canciones de slayyyter, Hercules & Love Affair con el líder de los Horrors, Victoria Monét, Shygirl -que está anunciando disco-, The Avalanches o Ellie Goulding, que ha sacado una edición deluxe de su último álbum.