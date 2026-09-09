Rosalía, en la nueva peli de Alma Har’el, según Deadline

Deadline informa de que Rosalía está en conversaciones iniciales para incorporarse a ‘Wet’, el nuevo drama familiar de Alma Har’el, directora de ‘Honey Boy’. De concretarse, sería el papel cinematográfico más importante de la cantante hasta la fecha.

Todavía no existe un acuerdo cerrado, aunque las negociaciones avanzarían en la dirección adecuada. Rosalía tendría un papel importante en la película, que también cuenta con Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Connor Storrie y Odessa A’zion, y se rodaría en España a principios de 2027.

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Poco se sabe todavía de la trama, más allá de que transcurrirá en un superyate y que el guion de Har’el y Christian Stangeby tendría ecos de ‘Succession’ y ‘El triángulo de la tristeza‘. Rosalía debutó en el cine con un cameo en ‘Dolor y gloria‘ de Pedro Almodóvar y este año apareció en la tercera temporada de ‘Euphoria‘.

Rosalía se encuentra además en la recta final de su deslumbrante LUX Tour, que terminará el próximo 16 de septiembre en Miami, tras haber arrancado el pasado mes de marzo en Lyon.