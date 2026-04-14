‘LUX TOUR’: el podcast

‘LUX TOUR‘ invadió la Semana Santa en Madrid, desplegando en tan señaladas y significativas fechas 4 de sus conciertos. Ahora que la gira ha llegado a Barcelona, publicamos nuestro análisis sobre aquella primera semana de la gira en España. Claudio M. de Prado define el tour como un «cultural reset». La periodista Paloma Rando nos ayuda a diseccionar todos los entresijos del LUX TOUR de Rosalía. Referencias pictóricas, teatrales, de las artes escénicas, tales como ‘El Aquelarre’ de Goya, ‘La Gioconda’, la Venus de Milo, pero también ‘El lago de los cisnes’ o ‘Cisne negro’.

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Cuestionamos algunas de las polémicas sobre supuesto playback y el no acceso a fotógrafos, así como la sensación austera que dejaba el show en comparación con la excesiva pompa de otros conciertos similares. ¿Se viene una era nueva de minimalismo en el mundo del pop? Damos detalles sobre la directora de orquesta de la gira, los coreógrafos y los bailarines.

Hablamos de invitados como Aitana o Metrika, al tiempo que adivinamos quiénes podrían ser las artistas invitadas en Barcelona. Además, el podcast incluye también un featuring de Juanra Sanz y Bernardo Pajares del podcast Arte Compacto, que nos explican su experiencia como parte del show durante la versión de ‘Can’t Take My Eyes Off You’.

