Rosalía y Björk estrenan la ‘Berghain’ tecno en los BRITS

Rosalía ha presentado en los BRIT Awards la versión de ‘Berghain’ con la que todos soñábamos: la del fiestón tecno. Acompañada de una Björk salida de otro planeta, la autora de ‘LUX’ ha realizado una espectacular actuación en la que ha servido orquesta, coreografía, intervención divina y el finalazo ravero que merecíamos.

La artista catalana, desde ahora la primera española en ganar el premio a Artista Internacional del Año en los BRITS, no solo ha cumplido todas nuestras fantasías. También ha mostrado una pincelada de lo que podríamos encontrar en la gira de ‘LUX’. En una palabra: grandiosidad.

Después de la celestial aparición de Björk y de los chops vocales de Rosalía, capaces de poner al borde del llanto a los coristas/bailarines, llega un momento en el que parece que el show ya ha terminado. La orquesta ha terminado de tocar e incluso la propia Rosi se coloca el vestido en el hombro, como si ya estuviese todo vendido.

De repente, todas las personas del escenario se arrancan a bailar con la ‘Berghain’ más maquinera, con los BPMs a todo trapo. Primero, de forma caótica como si de un club berlinés se tratase. Después, con una poderosa coreografía. Solo nos queda una pregunta: ¿Cuándo tendremos estas versión en plataformas?