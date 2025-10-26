Rosalía estrena ‘Berghain’ este lunes a las 17.00

A falta de solo un par de semanas para la llegada el cuarto disco de Rosalía, su fandom se preguntaba si habría single de adelanto de ese ‘LUX’. Este se edita el 7 de noviembre con colaboraciones de Björk, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz e Yves Tumor, entre otras.

La respuesta la acaba de dar la artista en redes sociales. ‘Berghain’ se estrenará este lunes a las 17.00, hora peninsular española.

- Publicidad -

Como confirma su teaser, se trata del tema cuya partitura se repartió por la red y por Madrid, y que suena exactamente como sus fans revelaron. Seguiremos informando. Mientras, no dejes de consultar nuestro foro de ‘LUX’.