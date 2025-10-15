escribe aquí...
¿Inminente anuncio de ‘LUX’ de Rosalía?

Sebas E. Alonso
Por Sebas E. Alonso

Rosalía ha actualizado su avatar en sus redes sociales con la imagen de halos de luz. También ha posteado «LUX = LOVE», lo que parece confirmar un secreto a voces y es que su 4º trabajo lleva el nombre de ‘LUX’.

Así se lleva rumoreando desde verano, aunque desde antes incluso ya se especulaba que el álbum tendría una profunda carga religiosa. Estos eran todos los rumores la pasada primavera.

Rosalía también ha colgado una partitura en las Stories de Instagram, que sus seguidores están ya transformando en música en las redes sociales. En concreto se ve un tema que podría llamarse ‘BERGHAIN’. El último Stories de Rosalía lamenta la muerte de D’Angelo, sin duda un referente para ella, pero es de esperar que el anuncio de ‘LUX’ llegue en los próximos días. Seguiremos informando. Mientras tanto, atentxs a nuestro foro de Rosalía.

