Qué se sabe del cuarto disco de Rosalía

Rosalía ha de volver este año con nuevo disco, confirmado por ella misma. En los últimos meses, han llegado noticias y rumores sobre este trabajo a cuentagotas, pero ninguna información oficial. En la MET, Rosalía se limitó a decir que «se vienen cosas», pero le entraba la risa floja intentando no revelar demasiado en la alfombra roja más mediática del año.

La última información -no confirmada- sobre material nuevo de Rosalía es el registro de cuatro temas inéditos acreditados a la artista en el ASCAP, la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores. ‘Carcelera’ (con Pablo Díaz-Reixa, El Guincho), ‘No More Dramah’, ‘La Vida es Chula’ y ‘Sao Luis’ aparecen registradas en la página junto a sus co-autores. Este update no significa que estas canciones sean nuevas, sino que ahora pueden existir planes para publicarlas.

La cuenta de X ROSALÍA UPDATE señala que la fiesta de San Luis Gonzaga, santo patrono de la juventud y los estudiantes, se celebra el 21 de junio, el mismo día en que empieza el verano. Como recordaréis, Charli xcx anunció el «ROSALÍA SUMMER» en el Coachella a finales de abril, junto a otros grandes veranos que se avecinan.

De momento las conjeturas siguen entreteniendo a sus fans, y la propia Rosalía las está alimentando con el contenido que sube a sus redes. En unas imágenes subidas el pasado 30 de marzo, Vila Tobella posaba en forma de cruz en las calles de Nueva York, sujetando un rosario entre sus dedos. El hilo musical era de Chanel Beads, un grupo de post-punk neoyorquino. Algunos fans advertían que un sofá que aparecía en una de las fotos era idéntico a uno en el que habían visto sentado a Frank Ocean. Como todo el mundo sabe, Rosalía ha pasado de ser megafan de Ocean, a amiga.



Toda esta información sugiere que el próximo disco de Rosalía contendrá una fuerte carga religiosa o, en concreto, católica. De hecho, el pasado 10 de marzo, el programa ‘Que no salga de aquí’ de Catalunya Ràdio reveló que Vila Tobella había grabado un videoclip en Montserrat acompañada de la Escolanía, un coro litúrgico compuesto por niños. La influencia religiosa ha estado presente en los tres discos que Rosalía ha publicado hasta ahora, incluido ‘MOTOMAMI‘ (2022); sin embargo, todo apunta a que en su cuarto álbum esta temática cobrará aún más protagonismo.

La propia Rosalía ha alimentado esta teoría recientemente. Una de sus últimas publicaciones en Instagram es la foto de una calle llamada «Santa Rosalía». Y, esta misma semana, la autora de ‘El mal querer‘ (2018) ha retuiteado un tuit que publicó en 2014, cuando aún no era conocida, en el que citaba un verso del Evangelio de San Lucas: «El reino de Dios está en el hombre». Un mensaje que expresa la idea de que Dios habita en el interior de cada persona.

El sonido del álbum apunta al rock. En marzo de 2024, Rosalía publicó un selfie en el estudio señalando con el dedo una pared llena de guitarras eléctricas. Con ella estaba el productor estadounidense Sir Dylan, que ha trabajado con SZA o The Weeknd. No hay que olvidar el guiño de su single con Ralphie Choo, ‘OMEGA‘, a la obra maestra de Enrique Morente y Lagartija Nick. En los últimos tiempos, Vila Tobella ha recomendado a Alcalá Norte y ha colaborado con Carolina Durante, el grupo de su cuñado, aunque también ha compartido estudio con otros artistas que no son rock como LISA o Mustafa.

Las especulaciones apuntan también a un posible título, «HOLA ROSALÍA» o «ROSALÍA» a secas, a partir de una publicación de Pili, hermana de Rosalía, de una imagen con esa frase, y de la aparición posterior de una misteriosa cuenta de Instagram llamada de esa manera pero que, de momento, sigue inactiva. Los fans más observadores han notado un detalle curioso: las palabras HOLA y ROSALÍA, dispuestas en horizontal y vertical, forman una cruz. ¿Easter egg a lo Taylor Swift o delirio? Parece que pronto lo averiguaremos.