Sí es «Normal» que Carolina Durante no acreditaran a Rosalía

La última polémica absurda salida de las redes sociales viene de que Rosalía no esté acreditada apropiadamente en ‘Normal’ de Carolina Durante. En una entrevista de Gabriel Cárcoba para Fleek Magazine, ha preguntado a la banda por qué el tema no fue un single de su nuevo álbum ‘Elige tu propia aventura‘, y el grupo ha respondido que no quería que se eclipsara el resto del disco. De hecho, se mantuvo esta colaboración en secreto hasta el último minuto.

Explican Carolina Durante: «Estamos sacando nuestro disco, es un trabajo largo y sabíamos que podía eclipsar mucho curro. Creo que era lo más justo para nosotros, para ella y para todo (…) Le enseño el disco a Rosalía y ella nos hace el favor de subirse a la canción. Yo hice el tema pensando en que entrara una voz femenina. Lo habíamos intentado con Alicia Ros de Cariño, que acabó grabándose un par de adlibs, pero no se pudo porque la canción no estaba en su registro. Estábamos a contrarreloj porque había que entregar el máster y todo… Y de ahí que nos dijese que se subía. Lo hizo a la primera, o sea que tampoco hubo mucha movida». El vídeo ha petado en TikTok y no ha sentado muy bien a algunos fans de Rosalía.

Lo primero que hay que recordar es que son los artistas quienes acuerdan el modo en que se acredita o no se acredita un «featuring». Hay muy diversas formas de etiquetar en plataformas de streaming -puedes hacerlo del todo, a medias y para nada- y son los propios creadores los que lógicamente autorizan la manera en que se hace. Rosalía y Diego de Carolina Durante además son o han sido cuñados, pues se ha relacionado a este con la hermana de Vila, Pilar, y es mucho suponer que haya podido haber algún tipo de malentendido a este respecto, cuando los tres seguramente estén en contacto permanente. Diego y Rosalía cantaron juntos el tema en Nochevieja, hace 16 días, y se les veía muy satisfechos con sus tags.

¿Cuáles son las diversas formas de etiquetar una colaboración? Si os fijáis en ‘Con altura’, uno de los mayores hits de Rosalía, veréis que J Balvin y El Guincho aparecen como «invitados», pero El Guincho realmente no está «tagueado» apropiadamente. Por la razón que ellos consideraran, cuando visitas el perfil de El Guincho, no aparece ‘Con altura’ con sus 1.000 millones de escuchas. Ese tema no cuenta para las estadísticas de El Guincho.

De manera similar, Rosalía aparece como «invitada» en ‘Antes de morirme’ de C. Tangana, pero esta canción hace mucho que desapareció de su perfil. Canta una estrofa entera y el estribillo, pero seguramente no la considere parte de su repertorio: hoy es ya solo una canción de C. Tangana. Hablando de este, jamás estuvo acreditado en ningún tema de ‘El mal querer’. Co-escribió muchos cortes y escuchamos claramente su voz, pero nunca apareció como «feat». Tampoco Rossy de Palma está acreditada en ‘PRESO’ aunque la recitara entera.

Las razones que pueden llevar a un artista a etiquetarse en un tema, etiquetarse un poco o a desetiquetarse pueden ser muy variadas. Y no solo han de conllevar enemistades, malentendidos o rupturas. Pueden obedecer a momentos artísticos o estratégicos. También se conocen casos de artistas que se etiquetan y se desetiquetan de temas colaborativos, según sus intereses en cada momento. Rosalía ha grabado ‘Normal’ abiertamente como un «favor», de manera casual, y desde luego no forma parte de su estrategia 2025, cuando todo el mundo espera su 4º álbum. Sabemos que no sonará a ‘Normal’ porque ella no ha escrito la canción: simplemente pasaba por allí y decidió añadir unas voces. De hecho, en el vídeo de Nochevieja en casa de Los Javis, es visible que no se sabe la letra… porque la canción no es suya.

Que un artista haya escrito el tema o solo haga unos coros es muchas veces determinante para etiquetarse o no. No es lo mismo quedar para componer una canción juntas, como Lola Indigo y La Zowi hicieron para ‘Yo tengo un novio’, por poner un ejemplo, que grabar unas voces -o incluso una estrofa- por accidente, como es el caso, porque pillabas a mano. Beyoncé no está acreditada como corista en ‘Pink + White’, uno de los mayores hits de Frank Ocean, aunque su voz es muy perceptible. Kate Bush no está acreditada en ‘Games Without Frontiers’ de Peter Gabriel. Ni Robyn en ‘Piece of Me’ de Britney Spears. A veces ni habiendo co-escrito el tema se han acreditado unos coros: Chris Brown no está acreditado en ‘Disturbia’ de Rihanna, ni Charli xcx en ‘Same Old Love’ de Selena Gomez, ni Lenny Kravitz en ‘Justify My Love’ de Madonna.

Es verdad que a Rosalía se la oye mucho, muchísimo en ‘Normal’. Si a Lana del Rey se la acreditó en la primera versión de ‘Snow on the Beach’ de Taylor Swift, ¿por qué no a ella? Eso sí, se nos ocurren casos más extremos: Maggie Reilly no está acreditada en ‘Moonlight Shadow’, cuando la canta entera y en solitario. Sintiéndolo mucho, es una canción de Mike Oldfield.

Puede que Carolina Durante se hayan hecho un poco de lío con el dilema de si ir a por todas con esto de contar con una superestrella, o todo lo contrario. También es verdad que si hubieran anunciado una colaboración con Rosalía a bombo y platillo, se los hubieran comido igual. Al final apostaron por el factor sorpresa. Y eso también tiene un valor. ¿Es que no recordáis la emoción que fue escuchar a David Bowie en ‘Reflektor’ de Arcade Fire, sin que se hubiera anunciado? ¿Pero quién necesita los tags con subidones como ese?