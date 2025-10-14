Muere D’Angelo, leyenda del neo soul, a los 51 años

D’Angelo, pionero del R&B y el neo soul, ha fallecido a los 51 años tras una batalla privada contra el cáncer de páncreas. La familia ha confirmado su muerte a Variety, aunque todavía no ha publicado un comunicado oficial: «Estamos eternamente agradecidos por el legado de la extraordinaria música que deja con nosotros».

Marc Lamont Hill, periodista asociado con BET News, ha sido la primera figura pública en hablar de la muerte del cantante: «Mis fuentes me dicen que D’Angelo ha fallecido. No tengo palabras». A este se han sumado diferentes personalidades del hip hop, como los productores DJ Premier o The Alchemist, incluso antes de que la familia confirmase lo sucedido. Tyler, the Creator, por otro lado, ha llenado sus redes de fotos del artista.

- Publicidad -

Noticia en desarrollo.

Man. Rest in peace D’ Angelo. 🕊️ — Alchemist Type Beat (@Alchemist) October 14, 2025

Such a sad loss to the passing of D'angelo. We have so many great times. Gonna miss you so much. Sleep Peacefully D'

Love You KING 🫡🤍🕊️🙏🏾 — DJ Premier (@REALDJPREMIER) October 14, 2025