Muere Angie Stone en un accidente de tráfico

Angie Stone, cantante de neo-soul conocida por sus éxitos ‘Wish I Didn’t Miss You’ y ‘No More Rain (In this Cloud)’ y, antes, por formar parte del grupo de rap The Sequence, ha muerto este 1 de marzo a los 63 años en un accidente de tráfico en Montgomery, Alabama. El vehículo viajaba hacia Atlanta cuando volcó y fue golpeado por un camión. Stone murió en el acto.

Stone fue una de las vocalistas icónicas del neo-soul desde que en 1999 debutara con su primer álbum en solitario, ‘Black Diamond’. El single principal de ese disco, ‘No More Rain (In this Cloud)’, fue un enorme éxito en las emisoras de R&B de Estados Unidos, y después el single ‘Wish I Didn’t Miss You’, del álbum ‘Mahoganey Soul’ (2001), se convirtió en su mayor éxito internacional.

Stone se había dado a conocer a los 16 años como parte del pionero girl group de hip-hop The Sequence, cuyo éxito ‘Funk You Up’ (1979) fue una de las muchas canciones que inspiraron ‘Uptown Funk‘ de Mark Ronson y Bruno Mars; The Sequence demandaron a ambos por plagio. ‘Funk You Up’ es recordada por ser la tercera canción de hip-hop que entró en el top 50 de singles de Billboard.

En 2000, Stone apareció como co-autora en cuatro cortes de ‘Voodoo’ (2000), el influyente segundo álbum de D’Angelo, considerado uno de los mejores discos de la historia. Stone y D’Angelo salieron durante cuatro años; cuando se conocieron, ella tenía 31 años y él, 19. Stone colaboró también con Lenny Kravitz, Macy Gray, Moby, Raphael Saadiq, Blue, Groove Armada o KDA.

En su carrera como artista de neo-soul, Stone se anotó otro hit en Europa con ‘I Wanna Thank Ya’ con Snoop Dogg, extraído de su tercer álbum, ‘Stone Love’ (2004), y en cuyo videoclip aparecía un joven Idris Elba, y publicó 10 álbumes en total. El último, ‘Love Language’, se editó en 2023.