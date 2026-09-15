La canción que termina de elevar el último de Madonna

‘One Step Away’ fue la canción que más me llamó la atención en el corto ‘Confessions II’, pero la que más me decepcionó escuchado el disco completo. Parecía que todo lo interesante que pasaba en la composición se había dejado escuchar en el teaser de 1 minuto: unas bonitas estrofas sobre lo poco que nos separa de la pista de baile como pozo sin fondo de liberación y felicidad, y un clímax claramente compuesto por Madonna clamando a gritos por la libertad. Después, la nada.

Me equivoqué. ‘One Step Away’, nuestra Canción del Día hoy, es en verdad una producción muy medida en la que los poquísimos detalles añadidos sobre el bombo techno, esto es, unas escasas notas al piano, ligerísimos toques de deep house en los sintetizadores, unos samples de voces susurrantes, la percusión clásica de la música house… van elevando el tema al margen de su cénit.

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Frustrada por la deriva de las redes sociales y el tiempo que empeñamos en ellas, frustrada quizá también porque la gente joven ya no sale y prefiere quedarse en casa mirando el móvil, la artista ha escrito todo el álbum recordando que «estamos solo a un paso de la libertad, a un suspiro del baile de la vida».

Con cierta inspiración «free jazz», la exquisitez de la producción de Stuart Price es un consuelo para las personas que ya simplemente no podemos escuchar la música de Róisín Murphy. Recuerda también a la angustia existencial presente en ‘Walking Wounded’ de Everything But the Girl (1996), pues no queda muy claro si en su desamparo cabe la esperanza. El mayor «rayo de luz» aparece cuando al final de la canción, la producción da paso a la luminosa ‘Bring Your Love’, en la que es sin duda la mejor transición de ‘Confessions II‘. Una no se entiende sin la otra.

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‘One Step Away’ no es uno de los 4 singles que llevamos de ‘Confessions II’ ni tiene pinta de que vaya a ser el siguiente en caso de haberlo. Ni siquiera tiene estribillo. La letra se estructura con anáforas, pero no hay un coro como tal. En caso de que hubiere más sencillos, ‘Bizarre’ con Martin Garrix o ‘School’ podrían obrar el milagro en TikTok. Pero da igual porque es ese tipo de track que, sin aspiraciones comerciales, lleva un álbum a otro lugar. En concreto posiblemente a los Grammy.

Al fin y al cabo, es este el tema que esconde en su recitado el concepto total del álbum, un concepto más relevante de lo que parece y que como tal se vendió en la primera nota de prensa enviada por Warner: «La gente cree que la música de baile es superficial, pero se equivocan por completo. La pista de baile no es solo un lugar, sino a un umbral, un espacio ritual donde el movimiento sustituye al lenguaje. ¿Puedes sentirlo? Porque yo puedo sentirlo».





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