Stella Lefty, nepobaby nivel Dios, señalada por copiar 5 hits

Stella Lefty podría agenciarse el número 1 de Estados Unidos con ‘Boston‘, aunque su ascenso no está siendo exento de polémica, ni mucho menos. Stella, por cierto, es hija de Eric Lefkofsky, fundador de Groupon y multimillonario, y las acusaciones de plagio se han ido sucediendo desde su llegada, pues involucran hasta cinco canciones.

‘Boston’, seria candidata a los Grammy, recuerda claramente a ‘Stick Season‘ de Noah Kahan, hasta el punto de que Kahan figura finalmente como coautor. Surgen preguntas de hasta qué punto la industria potencia propuestas que se parecen demasiado a otras. Aunque, en este caso, el público ha comprado sin rechistar.

- Publicidad -

Por otro lado, ‘Summer You Were Mine’ recuerda a ‘There’s Your Trouble’ de The Chicks, mientras que en redes se han señalado parecidos entre ‘Why Wouldn’t We?’ y varias canciones de Miley Cyrus o Blake Shelton. ‘Misery’ recuerda a ‘A Million Dreams’ de ‘The Greatest Showman’ y ‘Seven Eleven’ a ‘Teenage Dirtbag’ de Wheatus, tema que Lefty había versionado antes en TikTok. ¿Touché?

Eso no demuestra que haya plagio. De hecho, muchas de las acusaciones que han afectado recientemente a artistas como Ed Sheeran o la propia Miley son absurdas. Las similitudes pueden ser subconscientes, especialmente en un género tan apegado a fórmulas como el pop-country, aunque en este caso sí es demostrable que Lefty aprecia algunas de las canciones que la acusan de plagiar.

- Publicidad -

Tantas comparaciones han hecho que internet se lance sobre Lefty, apodándola ‘Stella Thefty’. Aunque es difícil no pensar que su condición de nepo baby esté llevando las cosas demasiado lejos: quizá las mismas canciones sonarían menos sospechosas si no fuese la hija de un multimillonario que acaba de aterrizar en el pop.

