Stella Lefty, nepobaby nivel Dios, señalada por copiar 5 hits

Stella Lefty podría agenciarse el número 1 de Estados Unidos con ‘Boston‘, aunque su ascenso no está siendo exento de polémica, ni mucho menos. Stella, por cierto, es hija de Eric Lefkofsky, fundador de Groupon y multimillonario, y las acusaciones de plagio se han ido sucediendo desde su llegada, pues involucran hasta cinco canciones.
‘Boston’, seria candidata a los Grammy, recuerda claramente a ‘Stick Season‘ de Noah Kahan, hasta el punto de que Kahan figura finalmente como coautor. Surgen preguntas de hasta qué punto la industria potencia propuestas que se parecen demasiado a otras. Aunque, en este caso, el público ha comprado sin rechistar.
Por otro lado, ‘Summer You Were Mine’ recuerda a ‘There’s Your Trouble’ de The Chicks, mientras que en redes se han señalado parecidos entre ‘Why Wouldn’t We?’ y varias canciones de Miley Cyrus o Blake Shelton. ‘Misery’ recuerda a ‘A Million Dreams’ de ‘The Greatest Showman’ y ‘Seven Eleven’ a ‘Teenage Dirtbag’ de Wheatus, tema que Lefty había versionado antes en TikTok. ¿Touché?
Eso no demuestra que haya plagio. De hecho, muchas de las acusaciones que han afectado recientemente a artistas como Ed Sheeran o la propia Miley son absurdas. Las similitudes pueden ser subconscientes, especialmente en un género tan apegado a fórmulas como el pop-country, aunque en este caso sí es demostrable que Lefty aprecia algunas de las canciones que la acusan de plagiar.
Tantas comparaciones han hecho que internet se lance sobre Lefty, apodándola ‘Stella Thefty’. Aunque es difícil no pensar que su condición de nepo baby esté llevando las cosas demasiado lejos: quizá las mismas canciones sonarían menos sospechosas si no fuese la hija de un multimillonario que acaba de aterrizar en el pop.