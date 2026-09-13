Lo nuevo de Mylène Farmer es «súper top», para nada un «LOL»

Ausente por inexplicables motivos de muchas listas de la mejor música pop de la historia, probablemente por ser francesa y no encajar en el canon anglo, Mylène Farmer ha construido varios de los mejores hits de pop de la historia, como la enorme ‘Sans contrefaçon‘, la enorme ‘Désenchantée’ o la enorme ‘Libertine’. Todo fan del pop que ignore su discografía tiene que hacer los deberes. Te invitamos a participar en el foro de Mylène Farmer.

Mylène, que acaba de cumplir 65 años este 12 de septiembre, ha seguido publicando discos, con más o menos tino, y el 30 de octubre llega el siguiente, ‘Égrégore’. El álbum toma su título de la idea de un espíritu colectivo creado por los pensamientos y emociones de un grupo. Se rumorea que Angèle formará parte del proyecto, aunque no está confirmado. Tras ‘Confession’ y ‘C’est à qui le tour’, llega ahora ‘Des lols et des quoi’, una canción sobre el deterioro del lenguaje. «Des lols et des quoi / La langue au plus bas» («Lols y qué sé yo / la lengua por los suelos»), canta Farmer en la Canción Del Día para hoy domingo.

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«Dis-moi, où sont passés les mots ?» («Dime, ¿dónde han ido a parar las palabras?») resume el planteamiento de una canción que contrapone los «lols» y la jerga de internet con la literatura de Ronsard. «Des lols sans littérature» («Lols sin literatura»), canta también, antes de reivindicar la lengua como algo que va más allá del significado: «La langue est une langue de textures / Autant que de sens» («La lengua es una lengua de texturas / tanto como de significado»). Musicalmente, es un synth-pop elegante y envolvente. El hook no está a la altura de los grandes éxitos de Farmer, pero la producción consigue seducir y envolver.

El videoclip, dirigido por los hermanos Thierry y Didier Poiraud, recupera además a la Farmer de las grandes superproducciones. Rodado en la Bibliothèque nationale de France, la sitúa en una sociedad distópica donde las palabras están controladas. Farmer y un grupo de rebeldes irrumpen en la biblioteca para robar un ejemplar de ‘Les Amours‘ de Ronsard, convertido en objeto de resistencia. El vídeo adopta los códigos de una película de atracos y visualmente resulta mucho más espectacular de lo que cabría esperar de una canción sobre los «lols».

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No es un nuevo ‘Désenchantée’, y quizá tampoco pretende serlo. Pero ‘Des lols et des quoi’ tiene suficiente personalidad, un synth-pop muy bien producido y un concepto original. Y cuando llega el final con «Banger, de ouf, trop top / C’est ouf, askip, chokbar, le seum» («Temazo, de locos, súper top / Es una locura, según dicen, qué fuerte, qué bajón»), Farmer convierte toda esa jerga en el remate perfecto para su reivindicación de Ronsard.





