Weezer / Weezer [Gold Album]

No hace mucho, no sé por qué, me dio por ponerme a escuchar «This Is Weezer». Qué de temazos tenían: el dedicado a ‘Buddy Holly’, ‘Island in the Sun’ con su vídeo animal, «Say It Ain’t Soooooooooo», siempre me encantó «I Want You To»… y además últimamente se les ha viralizado el dúo que grabaron con Best Coast.

Este «Gold Album», que les devuelve a las portadas por colores, les devuelve también a cierta normalidad, después de su proyecto de EP’s de 2022, el disco jevi de 2021 y el disco orquestado de 2021. Para grabarlo, han llamado para producir a Klas Åhlund, responsable del sonido Robyn, y a Kenneth Blume, responsable del sonido Geese. Pero no se nota. Parece mucho más determinante que el batería Patrick Wilson haya compuesto el single principal, o que Rivers Cuomo haya dicho que quería fiarse de su instinto en general. Hacer un álbum que le gustase a Patrick.

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A Klas Åhlund, de todas formas, no le habían llamado por lo de Robyn, sino porque a Cuomo le encanta el sonido de los discos de Ghost ‘Meliora’ (2015) e ‘Impera’ (2022). Pero es que este «Gold Album» tampoco tiene nada de progresivo ni de metal. Es un regreso a los Weezer clásicos, con píldoras de 3 minutos que buscan sumar singles de éxito a una discografía que ya se compone de 20 lanzamientos.

‘Say Yes’, con su positividad y su aceleración paulatina, es el mejor de todos; ‘Shine Again’, el tema escrito por Wilson, reincide en esa energía optimista, sonando más guitarrero; y el grupo vuelve a afrontar las malas críticas o su posición en la industria musical, algo de lo que llevan hablando varios discos, en ‘Don’t Make It Weird’ y en ‘CE0’. En la primera, Rivers vuelve a reírse de sí mismo, algo que siempre se le dio muy bien («me llaman «Río», pero no «fluyo»), mientras ‘CEO’ es tan autoexplicativa como sigue:

«Sacando otro temazo de los 90

ojalá pudiera hacer algo nuevo

Pero nadie quiere escuchar eso

Solo quieren los clásicos»

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Nos creemos que sea verdad, pues salvo el sorprendente viral de Best Coast, hace tiempo que Weezer no dan tanto con la tecla, ni tampoco en este disco que enseguida se llena de clichés tan sobados como ‘The Show Must Go On’ o temas que se llaman «Estoy en las nubes». Weezer rehuyen de la madurez, con letras como «me he comprado una tostadora, y me he tenido que bajar un código QR», en plan «¿quién coño necesita un código QR para tostar una rodaja de pan?» (‘Hoops’). Les ha quedado mucho mejor la colaboración con Karly Hartzman de Wednesday.

Como ‘Go Away’, ‘We Might as Well Be Strangers’ exhibe lo bien que se le dan a Rivers Cuomo los dúos con voces femeninas. Será por lo que siempre le gustaron los 50, los 60, los 70… y este tema tiene una referencia a Nancy Spungen y Sid Vicious («I was Nancy, you were vicious, uh-huh»). Otro disco agradable de Weezer, otro disco que olvidaremos en nada.