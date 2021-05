Weezer continúan para bingo con un nuevo álbum llamado ‘Van Weezer’, que sale solo unos meses después de ‘OK Human‘ (su álbum orquestado por 38 músicos), pero que tenía que haber salido el año pasado. Este se diferencia de otros porque ahora el grupo tiene como referencia cosas como Ozzy Osbourne, como es visible en ‘Blue Dream’; AC/DC, como pretenden en ‘She Needs Me’; Metallica y Van Halen, como se aprecia en ‘The End of the Game’; citan a Aerosmith incluso en un tema para el que llegó a grabar voces el pobre Ric Ocasek, ‘I Need Some of That’; y se van de gira con gente como Green Day y Fall Out Boy.

La banda de Rivers Cuomo en realidad no se ha vuelto tan jevi, no sobran solos ni virtuosismo por doquier en este ‘Van Weezer’: su esfuerzo ligeramente más rockero se concentra en unas quintas y algún ritmo con el que agitar melena en el caso de que la hubiere. Con letras como «el rock and roll suena mejor en el coche / simplemente me gusta cómo ella toca la guitarra» (‘All the Good Ones’), uno se prepara de una vez para bajarse del carro de Weezer: mucha gente ya no podrá más con esta tontería.

Sin embargo, por a o por b, son varias las canciones que les siguen funcionando, bien sea porque la melodía tipo Beach Boys permanece, como en ‘Sheila Can Do It’ (que podría haber firmado Jenny Lewis), bien sea porque no hay quien se tome en serio textos como «en el jevi metal confiamos», como asegura ‘Beginning of the End’. Es tan improbable que los propios Weezer vayan en serio con este cúmulo de tópicos y obviedades que, al final, te tienes que reír.

Los clichés inundan riffs y puentes metaleros, mientras persisten las canciones de amor de toda la vida, y luego las que cuestionan el legado de Weezer y su lugar en la industria musical, como viene sucediendo en sus últimos discos. El grupo ha logrado cierta relevancia con singles como ‘Hero’ y ‘The End of the Game’, pero es en esas otras dos vertientes donde encontramos lo más atractivo de ‘Van Weezer’. Es otro cliché pero la balada acústica final, dedicada a una «Precious Metal Girl», es muy eficiente, en este caso es más Oasis, intrascendente pero mona (pienso más en ‘Married with Children’ que en ‘Don’t Look Back In Anger’). Y luego está lo de ‘1 More Hit’, supuestamente sobre una prostituta adicta a las drogas, pero jugando con el doble sentido de hasta dónde llegaría Rivers Cuomo por otro éxito tipo ‘Say It Ain’t So’. Weezer, cada vez más bobos, cada vez más intrascendentes… ¿cada vez más divertidos?

