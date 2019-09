Muere Ric Ocasek, alma de The Cars e icono de la nueva ola de los 80

Amanecemos este lunes 16 de septiembre con una triste noticia, en una de esas rachas terribles que asolan el mundo de la música pop en días: tras las recientes muertes de Camilo Sesto y Daniel Johnston, hoy conocemos la pérdida de Ric Ocasek, líder indiscutible de The Cars y genio musical del soft rock y la nueva ola de los 80, todo un icono. Ocasek, que tenía 75 años, ha sido encontrado muerto en la cama de su casa en Nueva York, informa Pitchfork. Por el momento no han trascendido las causas de su muerte.

Ocasek se convirtió en una figura de la música popular norteamericana cuando, en plena oleada punk, formó The Cars con su amigo de la infancia Brendan Orr, con el que ya había militado en varios grupos. The Cars conjugaron la energía del rock con melodías pegadizas y pronunciados sonidos sintéticos que aportaban un ambiente nocturno y misterioso, formulando el sonido de la new wave y el soft rock, tan imitado durante toda la década de los 80 y venideras.

Desde el pelotazo de su icónico debut de 1978, ‘The Cars’ –que fue 6 veces platino en Estados Unidos, gracias a hits como ‘My Best Friend’s Girl’, ‘Just What I Needed’ o ‘Good Times Roll’–, publicaron 5 álbumes –algunos, como ‘Candy-O’ o ‘Heartbeat City’, casi tan exitosos como su primer trabajo– antes de su disolución en 1987. Tras una polémica pseudo-reunión sin Ric en 2005, con Todd Rundgren al frente de The New Cars, Ocasek accedió a grabar un nuevo disco de The Cars en 2011. Un dignísimo ‘Move Like This‘ que reunía por primera y última vez a la formación original del grupo, con la excepción de Orr, que falleció en 2000 a causa de un cáncer de pancreas.

Al margen de The Cars, Ocasek publicó hasta siete álbumes en solitario, desde su debut ‘Beattitude’ (1982) hasta ‘Nexterday’ (2005). También se prodigó como productor en álbumes de Bad Brains, Suicide (también para Alan Vega en solitario), Lloyd Cole & The Commotions (el mítico ‘Rattlesnakes’), Bad Religion, Nada Surf, The Wannadies, Le Tigre y un largo etcétera. Además de producir una obra pictórica que expuso en diversas galerías y escribir varios libros, su singular personalidad quedó también plasmada en el cine (hacía una aparición memorable como pintor en el primer ‘Hairspray’ de John Waters) y la televisión (fue colaborador frecuente en un late-night de Stephen Colbert).

La influencia de The Cars y Ric Ocasek no solo fue enorme durante los 80, sino que se ha prolongado durante las tres décadas siguientes. En los 90, Weezer se erigían en claros herederos de su sonido, y no en vano Ocasek producía su álbum debut, el azul. El grupo de Rivers Cuomo, que ya ha lamentado la pérdida de esta figura en sus redes sociales, volvieron a recurrir a la mano de Ric en su tercer disco (el verde) y, en 2014, en ‘Everything Will Be Alright In The End‘ (2014). También es ineludible que Franz Ferdinand deben mucho al sonido de The Cars, que se ha extendido en esta década gracias al permanente revival de los 80. Y en España, Guille Mostaza (Mostaza Gálvez, Ellos) ha manifestado públicamente su admiración hacia Ocasek, aseverando en nuestro site que “todos los discos en los que aparece son buenos”.