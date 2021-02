Weezer / OK Human

En una carrera en la que tantos de sus discos se identifican por los colores, del azul al negro pasando por el blanco, el verde y el rojo, Weezer han titulado ‘OK Human’ uno de sus discos más «coloridos». Lo es por la orquesta de 38 músicos con que han grabado este nuevo álbum. Y también hay que hablar de lo seguros de sí mismos que suenan melódicamente, incluso cuando los títulos de las canciones y las letras nos están diciendo todo lo contrario. Tomemos como punto de partida el single ‘All My Favourite Songs’: Rivers Cuomo se pregunta qué le pasa, por qué todas las canciones que le gustan son tan tristes. Y sin embargo el tema es de esos de los que te reconcilia con el mundo.

Los puntos de inspiración en estas canciones han sido el disco de Harry Nilsson haciendo versiones de Randy Newman, ‘Pet Sounds’ de Beach Boys (ya tenían un tema llamado como el grupo de Brian Wilson) y de nuevo los Beatles. Si estos cantaban ‘Here Comes the Sun’, Weezer ya tienen su ‘Here Comes the Rain’ que, de nuevo, suena más constructiva que trágica.

Lo que parecen haber olvidado es que en ‘Revolver’ no todas las canciones sonaban como ‘Eleanor Rigby’. Que ‘Viva la Vida’ de Coldplay era más la excepción que la regla en el disco homónimo de los de Chris Martin. En ‘OK Human’ las cuerdas están siempre presentes, a veces rozando lo pomposo, y más que en la estela de Nick Drake, en una más modesta, como Travis o Cranberries. Eso no es malo, si bien esa cita a Gainsbourg en un tema sobre un plato vegetariano hindú llamado ‘Aloo Gobi’ les sitúa en un incómodo punto intermedio. Ni hermoso ni hilarante, suena un poco acomplejado.

Eso es también 100% Weezer. Simpático. Campechano, si la deriva del rey emérito permite el uso indiscriminado de esta palabra. El grupo de Rivers Cuomo, que tanto se curró los textos hace poco en ‘The Black Album‘, ofrece aquí unas reflexiones muy sencillas sobre las redes sociales y la pandemia, cayendo en las generalidades. No esperéis reflexiones sesudas sobre lo lamentable que es que estemos enganchados a pantallas 24/7 como nos cuenta ‘Screens’, que referencia a BLACKPINK; o al número de «likes», como nos cuenta ‘Numbers’.

En ocasiones los temas de Weezer resultan bobalicones como un capítulo de ‘Barrio Sésamo’ en el que Coco nos explicaba la diferencia entre «cerca» y «lejos». El caso es que ellos conocen perfectamente esa diferencia porque estuvieron allí. Titulando un álbum tan modesto en respuesta a algo tan grande ‘OK Computer’ se condenan a ser la parodia cuando para mucha gente en 1994 eran tan importantes como Radiohead. De verdad. La buena noticia es que saben dónde están. Perdida entre canciones de amor hacia la esposa de Cuomo, como ‘Mirror Image’, ‘Bird with a Broken Wing’ habla sobre la sensación de haber perdido el tren. Al menos lo cuentan, se desahogan y por el camino entregan un disco que, por el modo en que está arreglado, no confundiremos con otras de sus obras. No está mal para un 14º álbum.

Calificación: 6,4/10

Lo mejor: ‘All My Favourite Songs’, ‘Screens’, ‘Bird with a Broken Wing’

Te gustará si te gustan: Weezer, Travis, Cranberries

Youtube: vídeo de ‘All My Favourite Songs’