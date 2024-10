Ganges / SORA

Los tiempos en que Ganges eran «el cuarteto liderado por Teresa Gutiérrez» o un trío dream pop quedan definitivamente atrás con la edición de ‘SORA’. Este nuevo álbum, no en vano el primero que la artista publica en vinilo, logrará -ahora sí que sí- que su carrera anterior parezca en cierta medida un ensayo.

En distintos momentos de su trayectoria, Ganges ha recibido comparaciones con gente como London Grammar y The Postal Service. A base de trabajo, su música ha ido abriéndose en muchas más direcciones que dichos grupos. Pervive un trazo de indietrónica, de balada y de melancolía en sus melodías, como lo puede haber de R&B, synth-pop o neo-soul, sumando hyperpop, drum&bass, euforia y hasta new-age. ‘SORA’ te hace asumir que hoy por hoy Ganges es simplemente un proyecto de pop electrónico que sirve para canalizar emociones, y todo tiene sentido dentro de él siempre que su origen tenga que ver con los sintetizadores o el software.

Tienden las composiciones de Gutiérrez a dar vueltas al amor. La gracia está en el prisma desde el que lo hacen. El single ‘Mirarte’ es pura devoción: solo admite la existencia del objeto deseado. Otras suenan más despechás, y entonces el mérito es que se rían de sí mismas. Una de las canciones principales lo dice todo desde su nombre, ‘Igual hemos roto y no me he enterado’. Escribiendo algunos títulos en minúscula y otros en mayúscula, como ‘TECHNO TRISTE’, Ganges parece estar jugando con sus estados de ánimo. «Ya no me duele estar sin ti». Mañana, sí.

Hay una buena sensación de continuidad en el álbum, además. Si sentías un poco de trance en «Igual hemos roto», has de esperar al final acelerado de ‘FOTOLOG NOSTALGIA’, que a su vez es una continuación de ‘shycore’, un instrumental a piano quizá inspirado en Jon Hopkins. ¿De verdad co-produce todo esto el mismo Daniel Belenguer «Bearoid» que canta a veces en Alavedra?

‘FOTOLOG NOSTALGIA‘, la gema perdida de la carrera de la artista -esto tiene que explotar de alguna manera, ¡Spotify, haz tu magia!-, está pasada por una sobredosis de AutoTune tal que recuerda a aquel recitado robótico de ‘OK Computer’ que fue ‘Fittier Happier’. Teresa nos habla precipitadamente de recuerdos, redes sociales y juegos random, mientras se pregunta qué quedó de todo aquello a lo que tanto empeño pusimos. Fotolog, nada menos.

Una secuencia que guarda para su segunda mitad temas con el potencial de ‘TECHNO TRISTE’ y ‘No’ -como Paloma San Basilio producida por Jimmy Tamborello- disimula composiciones menos amigas del clímax como ‘PRÍNCIPE’ o ‘Si tengo suerte’. Ya me he olvidado por completo del día en que ‘Un llavero‘ parecía el single principal de este disco. Eso solo puede ser bueno: así se ha crecido ya el repertorio de Ganges, sin que te des ni cuenta.