Alavedra / Feliz a la fuerza

Hace poco León Benavente cuestionaban a cierto tipo de artistas españoles cuyas letras no se entienden entre un montón de supuesta poesía. Seguro que entre esos artistas NO están Alavedra. El cuarteto catalán formado por Dani (Daniel Belenguer), Xiri (Oriol Romaní), Ret (Albert Rams) y Genís Pena, que tiene un tema llamado ‘Jordi Pujol’ y otro sobre clichés llamado ‘Ada Colau’, ha sido siempre muy directo.

En sus primeros EP’s, si hablaban de cosas como ser famosos en Instagram titulaban la canción ‘La de Instagram’. En su primer disco destacó un tema sobre poliamor que llamaron ‘La jota del poliamor’.

Los temas en su segundo disco ‘Feliz a la fuerza’ son hijos de la cotidianidad, igual. En ‘Pase lo que pase’ se manifiestan «preparados para el desastre». En ‘Chamartín’ hablan sobre ser hallados muertos en los baños de esta estación. ‘La excusa perfecta’ es un absurdo listado de ídem. ‘Generación’ plantea conformarse con «ser un 5 y medio, aprobado por los pelos». ‘Barcelona’ rima «ciudad con ratas» y que huele a «cloaca», con que encima «no es barata». Y ‘Feliz a la fuerza’ habla de tenerlo todo, sentirse mal y pese a todo ponerse una careta para la galería.

Alavedra comunican todo esto con un sonido más profesional conseguido en el estudio de Paco Loco, con la autoproducción del propio Belenguer. Hay varios cantantes en la banda, no solo Genís y Dani (Ret se suma a ‘Generación’), lo que junto a la diversidad de estilos, da lugar a un sonido variado. Eso sí, siempre que haya guitarras, bajo y batería. Con esa misma paleta pueden recordar a los Strokes (‘La excusa perfecta’), Black Lips (‘Pase lo que pase’ con Diosssito de La Élite), Dandy Warhols (‘No me devuelvas la palabra’) Los Planetas (‘No sé’), o hasta Pignoise y Oasis a la vez (‘Personalidad’). Al fin y al cabo la letra de esta última va precisamente sobre ser chaquetero. «Si no te gusta mi personalidad, tengo otra».

Cada canción logra meterte en su pequeño mundo a través de su concreción, como sucede en el repertorio de las mejores formaciones de guitarras, bien sean punk pop, garage o power pop. Como con los Ramones y Alcalá Norte, pasando por Los Nikis, uno nunca esperará de Alavedra una enorme evolución musical, sino que sigan retratando su entorno, su desencanto, y también sus momentos felices con estribillos infecciosos. Alavedra en absoluto se conforman con un 5,5.

Alavedra actúan el 16 de noviembre en Zaragoza, el 30 de noviembre en Barcelona, el 14 de diciembre en Valencia y en 2025 aguardan Sevilla, Granada, Valladolid, Salamanca o Madrid. Detalles, aquí.