‘La jota del poliamor’ es el gran himno «loser» de Alavedra

Este mes ha visto la luz el disco de debut de Alavedra, con el suculento nombre de ‘Uf, venga’. Se trata del proyecto de cuatro amigos asentados en Barcelona llamados Genís, Dani (conocido también por su proyecto Bearoid), Ret y Xiri. En los últimos meses han abanderado lo que tildan de «sonido Carmel» junto a sus colegas de Pantocrator -con los que han colaborado y tienen algún miembro en vivo en común- y Diamante Negro. Foto: Miguel Robres.

En el álbum de Alavedra se incluyen 8 temas de garage-rock entre gracietas como ‘Agua con coco’ y cortes con títulos tan llamativos como ‘Soy una mierda’. En este contexto ganan enteros los que han sido sus grandes singles de adelanto, como ’T-odio’, que abre el álbum, y ‘La jota del poliamor’, que es hoy finalmente nuestra Canción del Día.

- Publicidad -

Muy beneficiada por haber aparecido en el Radar Indie de Spotify -en nuestra web la presentó nuestro compañero Raúl Guillén en Flores en el Estiércol este verano-, ‘La jota del poliamor’ suma ya casi 50.000 streamings en Spoti. Mantiene el humor de singles compartidos en 2019 como ‘La de Instagram’, en el que mencionaban a Manel, Radio 3, Spotify y el trap para concluir «no me escucha ni mi gato», sólo que ahora hablando de lo que ellos consideran que es «lo que lo más preocupa a la población mundial en 2021». ¿El cambio climático?, bromean. No, el poliamor.

‘La jota del poliamor’ es la típica canción derrotista «loser» que siempre ha canturreado el indie pop desde los tiempos de los Smiths, sobre un muchacho más solo que Morrissey en ‘How Soon Is Now’. «Todos mis amigos tienen novia menos yo, ¿por qué se me ha ocurrido ahora hacerme del poliamor?», se lamenta una letra que también habla sobre ir a terapia, no tener por ello dinero para salir a cenar, y termina explotando en un ataque de celos dirigiéndose a una antigua ex: «sales comunicando, estarás follando» es el estribillo.

- Publicidad -

‘La jota del poliamor’ se sirve de un ligero ritmo de canción tradicional para diferenciar estas de otras canciones de su repertorio, si bien son los arrebatos de guitarra planetera y el crescendo de la interpretación lo que terminan de elevarla. O eso o su toque de humor con dardo envenenado a Izal («he buscado en Tinder alguien que me dé calor / pero todos son tías con Izal como canción»). Lo seguro es que el tema tiene todas las armas para lanzar una carrera, como ya ha empezado a suceder.