Músicos que parecen poetas, con León Benavente

León Benavente, que esta semana han publicado ‘Nueva sinfonía sobre el caos’, visitan nuestro podcast REVELACIÓN O TIMO para hablar de músicos poetas. En su listado de artistas favoritos están clásicos como Leonard Cohen, Bob Dylan, Patti Smith y también artistas de spoken word como Gil Scott-Heron y Kae Tempest.

- Publicidad -

Casi dando a estos autores por sentados, Abraham Boba y César Verdú dedican más tiempo a hablar de artistas nacionales con los que han trabajado o han conocido, como Nacho Vegas, de quien escogen una letra favorita que no es ‘El ángel Simón’; su colega Miren Iza de Tulsa; o el ya desaparecido Rafael Berrio. Hablamos de letras impactantes, pero también de malditismo y esa imagen bohemia que atrae y aleja al público a partes iguales.

Al tiempo que tratamos de averiguar cuáles de estos artistas han influido realmente más a León Benavente en su retrato de la modernidad y del absurdo mundo que nos rodea, surge otro de los nombres seleccionados por el grupo como favorito: Jarvis Cocker.

- Publicidad -

Nos cuenta Boba: «Jarvis no está nada lejos de Cohen y de toda esta gente, uno de los mejores prólogos que he leído en mi vida es el que hizo para ‘Madre, hermano, amante’, el libro de letras de Pulp. Y una de las pocas citas que había en ese prólogo es de Cohen. Es híper fan. Es uno de los mejores escritores de su generación. Viene de escuchar a Mark E. Smith de The Fall. Tiene esa cosa poética, pero se acerca a la poesía de un modo relajado. Siempre digo que me hubiera gustado escribir ‘Perfect Day’, pero también ‘Common People’. Parece una canción leve pero es de las que mejor refleja el conflicto entre clases. Con las mejores frases. Contándote una historia. Él es un personaje histriónico, pero lo que hace no es nada fácil. Tiene esa cosa cómica, de parecer que está haciendo el payaso, y no: está comunicando. Tiene capacidad de comunicar».

Rosalía sale en la conversación cuando comparamos su abecedario con el de León Benavente. Boba sentencia: «‘MOTOMAMI’ me encanta. A mí las letras de ‘MOTOMAMI’ me flipan. Y la gente: «¿cómo te van a gustar las letras de ‘MOTOMAMI’, si no dice nada?» ‘Saoko’, en 4 frases, describe todo el disco, por qué ha hecho ese disco, cómo está en ese momento… Tiene muchísima más literatura que muchas pseudo-canciones literarias que hay por ahí».

- Publicidad -

También hay tiempo en esta hora de conversación para hablar sobre la nueva etapa de León Benavente, que implica la autoedición, una colaboración con el equipo discográfico de Zahara (GOZZ Records) y con su compañero en _juno y de producción Martí Perarnau IV. Es la primera vez que trabajan con un productor, y César Verdú nos explica cómo fue la experiencia, pues además Perarnau IV se empeñó en trabajar con los cuatro miembros del grupo, mano a mano, en el estudio. Os dejamos con las fechas de León Benavente previstas, aunque hay más por anunciar, por lo que no dejéis de visitar su web, ahora que el grupo es autoeditado.

8 de noviembre – MURCIA: Sala Mamba

9 de noviembre – GRANADA: Teatro Caja Granada

15 de noviembre – SANTANDER: Escenario Santander

16 de noviembre – VITORIA: Jimmy Jazz

22 de noviembre – BARCELONA: Razzmatazz 1

23 de noviembre – MALLORCA: Es Gremi

29 de noviembre – ZARAGOZA: Sala Oasis

30 de noviembre – PAMPLONA: Zentral

13 de diciembre – BURGOS: Sala Andén

14 de diciembre – BILBAO: Sala Santana 27

25 de enero – VALENCIA: Sala Moon

31 de enero – GIJÓN: Teatro Albéniz

7 de febrero – VALLADOLID: Sala Lava

8 de febrero – SANTIAGO DE COMPOSTELA: Sala Capitol

15 de febrero – MADRID: Sala La Riviera

21 de febrero – SEVILLA: Sala Custom

22 de febrero – MÁLAGA: Paris 15